Главный танковый завод нарастит поставки из ЛНР

26 июля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

«Уралвагонзавод» наращивает экономические связи с новыми регионами РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) начнут поставлять продукцию Алчевского меткомбината из ЛНР. На крупнейший танковый завод будут отправят металл. «С начала года промышленный гигант [УВЗ] сотрудничает с крупнейшим металлургическим предприятием Луганщины — Алчевским металлургическим комбинатом, закупая металл для производства. Александр Валерьевич [Потапов, гендиректор УВЗ] выразил заинтересованность в наращивании темпов закупок, оценив качество продукта, выпускаемого нашими сталеварами как очень высокое», — написал в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Также УВЗ взяло «шефство» над Стахановским вагоностроительным заводом в луганской Кадиевке. Специалисты готовятся к производству минераловозов, полувагонов и зерновозов. Предполагается, что это может помочь развивать агросектор нового региона.

На «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) начнут поставлять продукцию Алчевского меткомбината из ЛНР. На крупнейший танковый завод будут отправят металл. «С начала года промышленный гигант [УВЗ] сотрудничает с крупнейшим металлургическим предприятием Луганщины — Алчевским металлургическим комбинатом, закупая металл для производства. Александр Валерьевич [Потапов, гендиректор УВЗ] выразил заинтересованность в наращивании темпов закупок, оценив качество продукта, выпускаемого нашими сталеварами как очень высокое», — написал в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Также УВЗ взяло «шефство» над Стахановским вагоностроительным заводом в луганской Кадиевке. Специалисты готовятся к производству минераловозов, полувагонов и зерновозов. Предполагается, что это может помочь развивать агросектор нового региона.