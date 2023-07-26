Главный танковый завод нарастит поставки из ЛНР

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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
«Уралвагонзавод» наращивает экономические связи с новыми регионами РФ Фото:

На «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) начнут поставлять продукцию Алчевского меткомбината из ЛНР. На крупнейший танковый завод будут отправят металл.

«С начала года промышленный гигант [УВЗ] сотрудничает с крупнейшим металлургическим предприятием Луганщины — Алчевским металлургическим комбинатом, закупая металл для производства. Александр Валерьевич [Потапов, гендиректор УВЗ] выразил заинтересованность в наращивании темпов закупок, оценив качество продукта, выпускаемого нашими сталеварами как очень высокое», — написал в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Также УВЗ взяло «шефство» над Стахановским вагоностроительным заводом в луганской Кадиевке. Специалисты готовятся к производству минераловозов, полувагонов и зерновозов. Предполагается, что это может помочь развивать агросектор нового региона.

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На «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) начнут поставлять продукцию Алчевского меткомбината из ЛНР. На крупнейший танковый завод будут отправят металл. «С начала года промышленный гигант [УВЗ] сотрудничает с крупнейшим металлургическим предприятием Луганщины — Алчевским металлургическим комбинатом, закупая металл для производства. Александр Валерьевич [Потапов, гендиректор УВЗ] выразил заинтересованность в наращивании темпов закупок, оценив качество продукта, выпускаемого нашими сталеварами как очень высокое», — написал в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Также УВЗ взяло «шефство» над Стахановским вагоностроительным заводом в луганской Кадиевке. Специалисты готовятся к производству минераловозов, полувагонов и зерновозов. Предполагается, что это может помочь развивать агросектор нового региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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