15 июля 2023

В США назвали главную трудность контрнаступления для ВСУ

NYT: минные поля стали главной трудностью для контрнаступления ВСУ
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Минные поля сковывают контрнаступление ВСУ, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Множество скрытых и опасных мин создают преграду для украинских сил в контрнаступлении. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Маленькие, скрытые и смертоносные мины являются главной трудностью контрнаступления Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинским силам приходится преодолевать густую сеть российских наземных мин, о которых они ранее не имели представления.

Отсутствие поддержки с воздуха и сложные оборонительные сооружения российской армии также замедляют ВСУ. Однако именно большое количество мин, ловушек и самодельных взрывных устройств позволило украинским силам пройти всего несколько миль от их начальных позиций, заключил автор статьи.

Помимо минных полей, установленных ВС РФ, наступление украинских вооруженных сил замедляет использование беспилотников и передовых технологий российскими военными. Это позволяет им быстро обнаружить местоположение саперов, что дополнительно усложняет ситуацию для украинских сил. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сравнил контрнаступление ВСУ с процессом созревания плодов и пообещал предоставить результаты операции в августе—сентябре, передает «Национальная служба новостей». Минные поля среди прочего стали главной уязвимостью и для западной техники, таких как танки и БМП, сообщает телеканал 360.

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Множество скрытых и опасных мин создают преграду для украинских сил в контрнаступлении. Об этом пишет американская газета The New York Times. «Маленькие, скрытые и смертоносные мины являются главной трудностью контрнаступления Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинским силам приходится преодолевать густую сеть российских наземных мин, о которых они ранее не имели представления. Отсутствие поддержки с воздуха и сложные оборонительные сооружения российской армии также замедляют ВСУ. Однако именно большое количество мин, ловушек и самодельных взрывных устройств позволило украинским силам пройти всего несколько миль от их начальных позиций, заключил автор статьи. Помимо минных полей, установленных ВС РФ, наступление украинских вооруженных сил замедляет использование беспилотников и передовых технологий российскими военными. Это позволяет им быстро обнаружить местоположение саперов, что дополнительно усложняет ситуацию для украинских сил. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сравнил контрнаступление ВСУ с процессом созревания плодов и пообещал предоставить результаты операции в августе—сентябре, передает «Национальная служба новостей». Минные поля среди прочего стали главной уязвимостью и для западной техники, таких как танки и БМП, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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