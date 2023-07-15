В США назвали главную трудность контрнаступления для ВСУ

NYT: минные поля стали главной трудностью для контрнаступления ВСУ

16 июля 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Минные поля сковывают контрнаступление ВСУ, пишет NYT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Множество скрытых и опасных мин создают преграду для украинских сил в контрнаступлении. Об этом пишет американская газета The New York Times. «Маленькие, скрытые и смертоносные мины являются главной трудностью контрнаступления Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинским силам приходится преодолевать густую сеть российских наземных мин, о которых они ранее не имели представления. Отсутствие поддержки с воздуха и сложные оборонительные сооружения российской армии также замедляют ВСУ. Однако именно большое количество мин, ловушек и самодельных взрывных устройств позволило украинским силам пройти всего несколько миль от их начальных позиций, заключил автор статьи. Помимо минных полей, установленных ВС РФ, наступление украинских вооруженных сил замедляет использование беспилотников и передовых технологий российскими военными. Это позволяет им быстро обнаружить местоположение саперов, что дополнительно усложняет ситуацию для украинских сил. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сравнил контрнаступление ВСУ с процессом созревания плодов и пообещал предоставить результаты операции в августе—сентябре, передает «Национальная служба новостей». Минные поля среди прочего стали главной уязвимостью и для западной техники, таких как танки и БМП, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Множество скрытых и опасных мин создают преграду для украинских сил в контрнаступлении. Об этом пишет американская газета The New York Times. «Маленькие, скрытые и смертоносные мины являются главной трудностью контрнаступления Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинским силам приходится преодолевать густую сеть российских наземных мин, о которых они ранее не имели представления. Отсутствие поддержки с воздуха и сложные оборонительные сооружения российской армии также замедляют ВСУ. Однако именно большое количество мин, ловушек и самодельных взрывных устройств позволило украинским силам пройти всего несколько миль от их начальных позиций, заключил автор статьи. Помимо минных полей, установленных ВС РФ, наступление украинских вооруженных сил замедляет использование беспилотников и передовых технологий российскими военными. Это позволяет им быстро обнаружить местоположение саперов, что дополнительно усложняет ситуацию для украинских сил. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сравнил контрнаступление ВСУ с процессом созревания плодов и пообещал предоставить результаты операции в августе—сентябре, передает «Национальная служба новостей». Минные поля среди прочего стали главной уязвимостью и для западной техники, таких как танки и БМП, сообщает телеканал 360.