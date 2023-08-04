НАСА утвердило состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом

04 августа 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Российский космонавт включен в состав международного экипажа корабля Crew Dragon Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский космонавт включен в состав экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon. Об этом 4 августа сообщило НАСА. «Астронавты НАСА вместе с космонавтом „Роскосмоса“ бортинженером Александром Гребенкиным войдут в состав 70 и 71 экипажа станции в начале 2024 года. Они проведут широкий спектр работ и научных исследований», — цитирует РИА Новости сообщение НАСА. По данным НАСА, полет космонавта Гребенкина состоится в рамках совместной международной программы. Россиянин Константин Борисов также готовится к полету на МКС, который запланирован на 25 августа. Ранее с площадки НАСА во Флориде (США) на МКС полетел российский космонавт Андрей Федяев. Экипаж доставил на станцию пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Российский космонавт включен в состав экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon. Об этом 4 августа сообщило НАСА. «Астронавты НАСА вместе с космонавтом „Роскосмоса“ бортинженером Александром Гребенкиным войдут в состав 70 и 71 экипажа станции в начале 2024 года. Они проведут широкий спектр работ и научных исследований», — цитирует РИА Новости сообщение НАСА. По данным НАСА, полет космонавта Гребенкина состоится в рамках совместной международной программы. Россиянин Константин Борисов также готовится к полету на МКС, который запланирован на 25 августа. Ранее с площадки НАСА во Флориде (США) на МКС полетел российский космонавт Андрей Федяев. Экипаж доставил на станцию пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.