НАСА утвердило состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом

Российский космонавт включен в состав экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon. Об этом 4 августа сообщило НАСА.
«Астронавты НАСА вместе с космонавтом „Роскосмоса“ бортинженером Александром Гребенкиным войдут в состав 70 и 71 экипажа станции в начале 2024 года. Они проведут широкий спектр работ и научных исследований», — цитирует РИА Новости сообщение НАСА.
По данным НАСА, полет космонавта Гребенкина состоится в рамках совместной международной программы. Россиянин Константин Борисов также готовится к полету на МКС, который запланирован на 25 августа.
Ранее с площадки НАСА во Флориде (США) на МКС полетел российский космонавт Андрей Федяев. Экипаж доставил на станцию пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.
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