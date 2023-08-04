04 августа 2023

НАСА утвердило состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, америка, наса, nasa, космодром кеннеди, космический центр флорида
Российский космонавт включен в состав международного экипажа корабля Crew Dragon Фото:

Российский космонавт включен в состав экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon. Об этом 4 августа сообщило НАСА.

«Астронавты НАСА вместе с космонавтом „Роскосмоса“ бортинженером Александром Гребенкиным войдут в состав 70 и 71 экипажа станции в начале 2024 года. Они проведут широкий спектр работ и научных исследований», — цитирует РИА Новости сообщение НАСА.

По данным НАСА, полет космонавта Гребенкина состоится в рамках совместной международной программы. Россиянин Константин Борисов также готовится к полету на МКС, который запланирован на 25 августа.

Ранее с площадки НАСА во Флориде (США) на МКС полетел российский космонавт Андрей Федяев. Экипаж доставил на станцию пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

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Российский космонавт включен в состав экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon. Об этом 4 августа сообщило НАСА. «Астронавты НАСА вместе с космонавтом „Роскосмоса“ бортинженером Александром Гребенкиным войдут в состав 70 и 71 экипажа станции в начале 2024 года. Они проведут широкий спектр работ и научных исследований», — цитирует РИА Новости сообщение НАСА. По данным НАСА, полет космонавта Гребенкина состоится в рамках совместной международной программы. Россиянин Константин Борисов также готовится к полету на МКС, который запланирован на 25 августа. Ранее с площадки НАСА во Флориде (США) на МКС полетел российский космонавт Андрей Федяев. Экипаж доставил на станцию пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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