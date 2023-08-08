Турция рассматривает версию о диверсии при взрыве емкости с зерном в порту

Версию о диверсии в порту Турции рассматривают как менее вероятную
Предположительно, в турецком порту Дериндже произошла диверсия. Накануне там произошел взрыв во время загрузки пшеницы. Такую версию рассматривают турецкие власти.
«Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность диверсии рассматривается как более слабая», — подчеркнул глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал. Он добавил, что попасть в портовую зону не могут те, кто не прошел проверку безопасности. Его слова приводит телеканал CNN Turk.
В гавани Деринс произошел взрыв 7 августа. Тогда взорвался один из силосов с пшеницей.
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