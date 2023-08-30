«Доширак» опроверг слухи о дефиците лапши быстрого приготовления

В telegram-каналах начали распространять информацию о том, что в России ожидается дефицит лапши быстрого приготовления «Доширак». Однако в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опровергли представители компаний «Доширак Коя» и «Доширак Рус».
«Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с „Дошираком“ в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно», — заявили в «Доширак Коя» в беседе с «Известиями».
Ранее в telegram-каналах сообщили, что из-за колебания курса рубля и нехватка рабочих «Доширак» сократит производство. Из-за этого Россию якобы ждет дефицит лапши быстрого приготовления.
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