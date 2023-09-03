Министр проведет за решеткой два месяца
Арестован министр транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрий Василиади. Суд поместил его под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Хакасии.
Василиади проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. Меру пресечения министру избрал Абаканский городской суд. «[Министр заключен] под стражу на два месяца — до 1 ноября 2023 года», — сообщает объединенная пресс-служба судов республики в telegram-канале «Фемида Хакасии». Василиади обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
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