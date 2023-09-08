08 сентября 2023

WP: часть украинцев согласна на мир с Россией при одном условии

WP: часть Украины готова на мир с Россией в обмен на гарантии безопасности
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Часть населения Украины готова примириться с Россией в обмен на гарантии безопасности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Некоторые украинцы согласны на мир с Россией при условии, что последняя даст реальные гарантии безопасности. Об этом заявил американский обозреватель Фарид Закария.

«Когда разговариваем с украинцами более подробно, их взгляды оказываются [менее радикальными]. <…> Некоторые говорят, что могут представить себе прекращение конфликта со стороны Киева в обмен на реальные гарантии безопасности [со стороны России]», — написал Фарид Закария в своем материале для The Washington post. Он добавил, что менее однозначные мнения по завершению конфликта на Украине возникают у тех людей, кто непосредственно участвовал в боевых действиях. Они как раз готовы рассматривать альтернативные варианты окончания конфликта.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада готовят гарантии безопасности для Украины. При этом пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков подчеркнул, что эти гарантии будут нежизнеспособными без упоминания в документах российской стороны. В августе на территории Саудовской Аравии также проходили переговоры по мирному урегулированию конфликта с участием 30 стран. Россию не пригласили на обсуждение. Сам Зеленский не раз давал понять, что не планирует заключать мир с РФ.

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Некоторые украинцы согласны на мир с Россией при условии, что последняя даст реальные гарантии безопасности. Об этом заявил американский обозреватель Фарид Закария. «Когда разговариваем с украинцами более подробно, их взгляды оказываются [менее радикальными]. <…> Некоторые говорят, что могут представить себе прекращение конфликта со стороны Киева в обмен на реальные гарантии безопасности [со стороны России]», — написал Фарид Закария в своем материале для The Washington post. Он добавил, что менее однозначные мнения по завершению конфликта на Украине возникают у тех людей, кто непосредственно участвовал в боевых действиях. Они как раз готовы рассматривать альтернативные варианты окончания конфликта. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада готовят гарантии безопасности для Украины. При этом пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков подчеркнул, что эти гарантии будут нежизнеспособными без упоминания в документах российской стороны. В августе на территории Саудовской Аравии также проходили переговоры по мирному урегулированию конфликта с участием 30 стран. Россию не пригласили на обсуждение. Сам Зеленский не раз давал понять, что не планирует заключать мир с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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