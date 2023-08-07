МИД: переговоры по Украине без участия России бессмысленны

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Россия готова рассматривать любые мирные инициативы, подчеркнула Мария Захарова Фото:

Все переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на недавнюю встречу по урегулированию ситуации около 30 стран в Саудовской Аравии.

«Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — подчеркнула Мария Захарова. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте российского МИДа.

Захарова добавила, что Россия ценит посреднические инициативы из стран «Глобального Юга». Представитель министерства отметила, что РФ всегда была и остается открыта к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине — Москва готова рассмотреть все серьезные предложения иностранных государств по этому поводу.

В Саудовской Аравии накануне прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. При этом Россию на встречу не позвали. Принимающая сторона согласилась озвучить РФ итоги данной встречи.

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Все переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на недавнюю встречу по урегулированию ситуации около 30 стран в Саудовской Аравии. «Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — подчеркнула Мария Захарова. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте российского МИДа. Захарова добавила, что Россия ценит посреднические инициативы из стран «Глобального Юга». Представитель министерства отметила, что РФ всегда была и остается открыта к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине — Москва готова рассмотреть все серьезные предложения иностранных государств по этому поводу. В Саудовской Аравии накануне прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. При этом Россию на встречу не позвали. Принимающая сторона согласилась озвучить РФ итоги данной встречи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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