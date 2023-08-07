МИД: переговоры по Украине без участия России бессмысленны

Все переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на недавнюю встречу по урегулированию ситуации около 30 стран в Саудовской Аравии.
«Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — подчеркнула Мария Захарова. Ее сообщение
Захарова добавила, что Россия ценит посреднические инициативы из стран «Глобального Юга». Представитель министерства отметила, что РФ всегда была и остается открыта к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине — Москва готова рассмотреть все серьезные предложения иностранных государств по этому поводу.
В Саудовской Аравии накануне прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. При этом Россию на встречу не позвали. Принимающая сторона согласилась озвучить РФ итоги данной встречи.
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