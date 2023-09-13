В интернете обсуждают ролик, на котором переводчик Ким Чен Ына «сматерился» перед Путиным

Алгоритм «Зефир» показал, что переводчик Ким Чен Ына не ругался матом

13 сентября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын прилетел в Россию на встречу с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Опровержение фейковой информации В telegram-каналах разошлось видео, на котором переводчик северокорейского лидера Ким Чен Ына якобы выругался матом на обеде с президентом России Владимиром Путиным из-за того, что перепутал слова. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. «С первого момента прибытия на российскую землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность», — сказал переводчик. Это указано в стенограмме на сайте Кремля. По результатам оценки алгоритмами «Зефир», в оригинальной аудиодорожке звучит не обсценное ругательство, а фраза «кипучая действительность». Искажение восприятия звука может быть обусловлено акцентом спикера, а также прикреплением к исходному видео в публикациях некорректного созвучного текстового описания. «Зефир» — это система АНО «Диалог Регионы» для мониторинга аудиовизуальных материалов, в том числе дипфейков, на основе транскрибации, алгоритмической оценки и анализа с помощью искусственного интеллекта.

В telegram-каналах разошлось видео, на котором переводчик северокорейского лидера Ким Чен Ына якобы выругался матом на обеде с президентом России Владимиром Путиным из-за того, что перепутал слова. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. «С первого момента прибытия на российскую землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность», — сказал переводчик. Это указано в стенограмме на сайте Кремля. По результатам оценки алгоритмами «Зефир», в оригинальной аудиодорожке звучит не обсценное ругательство, а фраза «кипучая действительность». Искажение восприятия звука может быть обусловлено акцентом спикера, а также прикреплением к исходному видео в публикациях некорректного созвучного текстового описания. «Зефир» — это система АНО «Диалог Регионы» для мониторинга аудиовизуальных материалов, в том числе дипфейков, на основе транскрибации, алгоритмической оценки и анализа с помощью искусственного интеллекта.