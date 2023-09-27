27 сентября 2023

Минтранс: Крымский мост закроют на восстановление

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Мост закроют на одну ночь для ремонта Фото:

Крымский мост планируется закрыть в ночь с 28 на 29 сентября для проведения восстановительно-ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ. Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о ремонте моста, который продлился менее двух месяцев. Восстановительные работы постребовали после теракта, который произошел 17 июля.

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Крымский мост планируется закрыть в ночь с 28 на 29 сентября для проведения восстановительно-ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. «28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ. Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о ремонте моста, который продлился менее двух месяцев. Восстановительные работы постребовали после теракта, который произошел 17 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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