Минтранс: Крымский мост закроют на восстановление

Крымский мост планируется закрыть в ночь с 28 на 29 сентября для проведения восстановительно-ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
«28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ. Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о ремонте моста, который продлился менее двух месяцев. Восстановительные работы постребовали после теракта, который произошел 17 июля.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.