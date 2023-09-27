Минюст США начал расследование против швейцарского банка из-за России

Минюст США занимается расследованием против швейцарского банка Credit Suisse Group, поскольку появилась информация о возможных нарушениях, которые помогли россиянам избежать санкций. Об этом пишет американская пресса.
«Следствие против банка Credit Suisse Group находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений. Следователи запросили данные о счетах подсанкционных российских клиентов за последние несколько лет», — пишет
По данным издания, речь идет о периоде с 2014 года, когда из-за присоединения Крыма против России были введены международные санкции. Ранее Берн запретил швейцарским компаниям оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским предприятиям. Швейцария запретила размещать местным фирмам рекламу в ряде российских СМИ, передает Национальная служба новостей.
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