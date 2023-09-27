Минюст США начал расследование против швейцарского банка из-за России

28 сентября 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Американский Минюст подозревает банк из Швейцарии в нарушении санкций против россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минюст США занимается расследованием против швейцарского банка Credit Suisse Group, поскольку появилась информация о возможных нарушениях, которые помогли россиянам избежать санкций. Об этом пишет американская пресса. «Следствие против банка Credit Suisse Group находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений. Следователи запросили данные о счетах подсанкционных российских клиентов за последние несколько лет», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным издания, речь идет о периоде с 2014 года, когда из-за присоединения Крыма против России были введены международные санкции. Ранее Берн запретил швейцарским компаниям оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским предприятиям. Швейцария запретила размещать местным фирмам рекламу в ряде российских СМИ, передает Национальная служба новостей.

Минюст США занимается расследованием против швейцарского банка Credit Suisse Group, поскольку появилась информация о возможных нарушениях, которые помогли россиянам избежать санкций. Об этом пишет американская пресса. «Следствие против банка Credit Suisse Group находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений. Следователи запросили данные о счетах подсанкционных российских клиентов за последние несколько лет», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным издания, речь идет о периоде с 2014 года, когда из-за присоединения Крыма против России были введены международные санкции. Ранее Берн запретил швейцарским компаниям оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским предприятиям. Швейцария запретила размещать местным фирмам рекламу в ряде российских СМИ, передает Национальная служба новостей.