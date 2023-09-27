27 сентября 2023

Минюст США начал расследование против швейцарского банка из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Американский Минюст подозревает банк из Швейцарии в нарушении санкций против россиян Фото:

Минюст США занимается расследованием против швейцарского банка Credit Suisse Group, поскольку появилась информация о возможных нарушениях, которые помогли россиянам избежать санкций. Об этом пишет американская пресса.

«Следствие против банка Credit Suisse Group находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений. Следователи запросили данные о счетах подсанкционных российских клиентов за последние несколько лет», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, речь идет о периоде с 2014 года, когда из-за присоединения Крыма против России были введены международные санкции. Ранее Берн запретил швейцарским компаниям оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским предприятиям. Швейцария запретила размещать местным фирмам рекламу в ряде российских СМИ, передает Национальная служба новостей.

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Минюст США занимается расследованием против швейцарского банка Credit Suisse Group, поскольку появилась информация о возможных нарушениях, которые помогли россиянам избежать санкций. Об этом пишет американская пресса. «Следствие против банка Credit Suisse Group находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений. Следователи запросили данные о счетах подсанкционных российских клиентов за последние несколько лет», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным издания, речь идет о периоде с 2014 года, когда из-за присоединения Крыма против России были введены международные санкции. Ранее Берн запретил швейцарским компаниям оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским предприятиям. Швейцария запретила размещать местным фирмам рекламу в ряде российских СМИ, передает Национальная служба новостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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