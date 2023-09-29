Путин показал, что государство выполняет свой долг перед бойцами СВО

29 сентября 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, удостоенными наград за боевой подвиг под Урожайным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин показал, что не только военнослужащие отдают свой долг Родине, но и власть выполняет свои обязанности перед участниками СВО и их семьями. Очень важно, чтобы родные и близкие бойцов ощущали, что они не одни в своих переживаниях и государство всегда рядом с ними. Так, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин пояснил URA.RU смысл встречи главы государства с участниками спецоперации 29 сентября. Владимир Путин 29 сентября в Кремле провел встречу с участниками СВО, удостоенными госнаград за боевой подвиг в районе населенного пункта Урожайное. Президент поблагодарил бойцов, отметив, что их подвиг — «это героизм в прямом смысле слова», пожелал им успехов, а также поинтересовался все ли соцгарантии перед ними выполняются. «Хотел с вами обсудить, поговорить о том, как вы — люди, которые прямо на переднем крае работают, воюют, — оцениваете сейчас там ситуацию, как вы считаете, как организована боевая работа, что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что можно было бы обратить внимание и вашим командирам, и тем, кто командует войсками повыше», — поинтересовался Путин. Также президент почтил минутой молчания память двух погибших бойцов, сражавшихся в составе группы, пришедших добровольно в Вооруженные Силы из мест лишения свободы. «Мы все люди, каждый может совершать ошибки, они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину в полной мере. Второе — мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким», — отметил глава государства. Повышенное внимание Владимира Путина к социальным гарантиям свидетельствует о внимание президента и российского государства в целом к военнослужащим, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Это показатель того, что не только военнослужащие выполняют свой долг перед российским государством, но и российское государство в полной мере выполняет свои социальные обязательства перед военнослужащими и их семьями. И более того, с учетом важности той миссии, которую они выполняют, и с учетом тех рисков, которыми они себя подвергают ежедневно, эти социальные обязательства носят повышенный характер. Очень важно, чтобы родные и близкие бойцов постоянно чувствовали, что они не одни в своих переживаниях и заботах», — пояснил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, что не только военнослужащие отдают свой долг Родине, но и власть выполняет свои обязанности перед участниками СВО и их семьями. Очень важно, чтобы родные и близкие бойцов ощущали, что они не одни в своих переживаниях и государство всегда рядом с ними. Так, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин пояснил URA.RU смысл встречи главы государства с участниками спецоперации 29 сентября. Владимир Путин 29 сентября в Кремле провел встречу с участниками СВО, удостоенными госнаград за боевой подвиг в районе населенного пункта Урожайное. Президент поблагодарил бойцов, отметив, что их подвиг — «это героизм в прямом смысле слова», пожелал им успехов, а также поинтересовался все ли соцгарантии перед ними выполняются. «Хотел с вами обсудить, поговорить о том, как вы — люди, которые прямо на переднем крае работают, воюют, — оцениваете сейчас там ситуацию, как вы считаете, как организована боевая работа, что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что можно было бы обратить внимание и вашим командирам, и тем, кто командует войсками повыше», — поинтересовался Путин. Также президент почтил минутой молчания память двух погибших бойцов, сражавшихся в составе группы, пришедших добровольно в Вооруженные Силы из мест лишения свободы. «Мы все люди, каждый может совершать ошибки, они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину в полной мере. Второе — мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким», — отметил глава государства. Повышенное внимание Владимира Путина к социальным гарантиям свидетельствует о внимание президента и российского государства в целом к военнослужащим, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Это показатель того, что не только военнослужащие выполняют свой долг перед российским государством, но и российское государство в полной мере выполняет свои социальные обязательства перед военнослужащими и их семьями. И более того, с учетом важности той миссии, которую они выполняют, и с учетом тех рисков, которыми они себя подвергают ежедневно, эти социальные обязательства носят повышенный характер. Очень важно, чтобы родные и близкие бойцов постоянно чувствовали, что они не одни в своих переживаниях и заботах», — пояснил политолог.