Haaretz: ЦАХАЛ намерена добраться до «сердца Газы» в ходе сухопутной операции 14 октября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 + Армия Израиля готовится проникнуть в центр сектора Газа (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) намерена вторгнуться в центр сектора Газа и задержать глав палестинского движения ХАМАС. Такие планы построены в рамках масштабной наземной операции. «Будет проведено наземное вторжение, для выполнения задач потребуется продвинуться в сердце Газы», — цитирует сообщение ЦАХАЛ издание « Haaretz ». Бойцы отметили, что все детали операции еще обсуждаются начальством. Информацию косвенно подтвердил влиятельный член Кнессета (однопалатный представительный и законодательный орган Государства Израиль) Гидеон Саар, который высказал предположение об уменьшении территории сектора Газа к окончанию конфликта. Саар добавил, что необходимо показать всем, что инициаторы агрессии против Израиля «теряют территорию». Ранее стало известно, что армия Израиля готовится расширить военную операцию «Железные мечи», направленную на уничтожение ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. Экс-глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Алекс Янгер уверен, что палестинское движение ХАМАС специально провоцирует Израиль на проведение наземной операции в секторе Газа, однако у этого шага мало шансов на успех, пишет «Царьград». Армия Израиля (ЦАХАЛ) намерена вторгнуться в центр сектора Газа и задержать глав палестинского движения ХАМАС. Такие планы построены в рамках масштабной наземной операции. «Будет проведено наземное вторжение, для выполнения задач потребуется продвинуться в сердце Газы», — цитирует сообщение ЦАХАЛ издание «Haaretz». Бойцы отметили, что все детали операции еще обсуждаются начальством. Информацию косвенно подтвердил влиятельный член Кнессета (однопалатный представительный и законодательный орган Государства Израиль) Гидеон Саар, который высказал предположение об уменьшении территории сектора Газа к окончанию конфликта. Саар добавил, что необходимо показать всем, что инициаторы агрессии против Израиля «теряют территорию». Ранее стало известно, что армия Израиля готовится расширить военную операцию «Железные мечи», направленную на уничтожение ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. Экс-глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Алекс Янгер уверен, что палестинское движение ХАМАС специально провоцирует Израиль на проведение наземной операции в секторе Газа, однако у этого шага мало шансов на успех, пишет «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям