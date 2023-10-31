Mash: ВСУ начали обстреливать Брянскую область из танков

Бойцы ВСУ обстреливают из танков населенные пункты Ломаковка и Курковичи в Брянской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Минобороны РФ пока официально не подтвердили информацию.
«ВСУ обстреливают из танков села в Брянской области. По нашей информации, под ударами Ломаковка и Курковичи», — говорится в сообщении. Местное население отметило, что ВСУ ранее обстреливали Стародубский район минометами. По их словам, многие жители оставили свои дома и покинули села.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Брянской областью были уничтожены беспилотники ВСУ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом были уничтожены четыре украинских БПЛА, передает RT.
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