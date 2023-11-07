В Саратовской области опровергли сообщение канала Собчак о работе за бесплатно ради СВО

Администрация Балашова: никто не заставляет бюджетников отдавать деньги на СВО

07 ноября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Бюджетников в Балашове не заставляют принудительно отдавать деньги на СВО, сообщили в администрации города Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Балашове не заставляют бюджетников отдавать однодневный заработок в Фонд помощи участникам СВО. Об этом сообщили в администрации города, отметив, что новость из telegram-канала, который связан с журналисткой Ксенией Собчак, — фейк. «От представителей районных общественных организаций, сообщества предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, участников волонтерских движений поступило предложение организовать сбор среди тех, кто может и хочет помочь. При этом обязательным условием было, чтобы каждый принимал решение добровольно», — говорится в пресс-службе администрации Балашовского муниципального района, которое опубликовано в соцсети «Вконтакте». Тем самым администрация ответила на пост из канала «Осторожно, новости». В посте утверждалось, что бюджетников в Балашове заставляют отдавать однодневный заработок на нужды спецоперации. При этом работники отмечали, что не могут публично оспорить это. Ранее URA.RU в пресс-службе городской администрации сообщали, что публикация telegram-канала «Осторожно, новости» — фейк.

В Балашове не заставляют бюджетников отдавать однодневный заработок в Фонд помощи участникам СВО. Об этом сообщили в администрации города, отметив, что новость из telegram-канала, который связан с журналисткой Ксенией Собчак, — фейк. «От представителей районных общественных организаций, сообщества предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, участников волонтерских движений поступило предложение организовать сбор среди тех, кто может и хочет помочь. При этом обязательным условием было, чтобы каждый принимал решение добровольно», — говорится в пресс-службе администрации Балашовского муниципального района, которое опубликовано в соцсети «Вконтакте». Тем самым администрация ответила на пост из канала «Осторожно, новости». В посте утверждалось, что бюджетников в Балашове заставляют отдавать однодневный заработок на нужды спецоперации. При этом работники отмечали, что не могут публично оспорить это. Ранее URA.RU в пресс-службе городской администрации сообщали, что публикация telegram-канала «Осторожно, новости» — фейк.