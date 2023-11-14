Байден раскрыл, чего он ждет от встречи с Си Цзиньпином

Байден хочет нормализации отношений с Си Цзиньпином

14 ноября 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Джо Байден будет участвовать на саммите в Сан-Франциско Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден хочет, чтобы вернулась нормальная коммуникация с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом глава Штатов рассказал журналистам. «Возвращение к нормальной коммуникации, появление возможности снять телефонную трубку и говорить друг с другом. Обеспечение нашим военным возможности поддерживать контакты», — рассказал Байден то, чего он хочет добиться от встречи с Си Цзиньпином. Трансляция велась на официальном аккаунте Байдена в X. Встреча президента США и лидера Китая может произойти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет Сан-Франциско. Life со ссылкой на экспертов пишет, что Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать тайваньский вопрос, конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке. Также есть предположения, что визит председателя Си и президента Байдена в Сан-Франциско закончится договором о поставках Boeing 737 Max.

Президент США Джо Байден хочет, чтобы вернулась нормальная коммуникация с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом глава Штатов рассказал журналистам. «Возвращение к нормальной коммуникации, появление возможности снять телефонную трубку и говорить друг с другом. Обеспечение нашим военным возможности поддерживать контакты», — рассказал Байден то, чего он хочет добиться от встречи с Си Цзиньпином. Трансляция велась на официальном аккаунте Байдена в X. Встреча президента США и лидера Китая может произойти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет Сан-Франциско. Life со ссылкой на экспертов пишет, что Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать тайваньский вопрос, конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке. Также есть предположения, что визит председателя Си и президента Байдена в Сан-Франциско закончится договором о поставках Boeing 737 Max.