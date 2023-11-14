Байден раскрыл, чего он ждет от встречи с Си Цзиньпином

Байден хочет нормализации отношений с Си Цзиньпином
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден будет участвовать на саммите в Сан-Франциско Фото:

Президент США Джо Байден хочет, чтобы вернулась нормальная коммуникация с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом глава Штатов рассказал журналистам.

«Возвращение к нормальной коммуникации, появление возможности снять телефонную трубку и говорить друг с другом. Обеспечение нашим военным возможности поддерживать контакты», — рассказал Байден то, чего он хочет добиться от встречи с Си Цзиньпином. Трансляция велась на официальном аккаунте Байдена в X.

Встреча президента США и лидера Китая может произойти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет Сан-Франциско. Life со ссылкой на экспертов пишет, что Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать тайваньский вопрос, конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке. Также есть предположения, что визит председателя Си и президента Байдена в Сан-Франциско закончится договором о поставках Boeing 737 Max.

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Президент США Джо Байден хочет, чтобы вернулась нормальная коммуникация с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом глава Штатов рассказал журналистам. «Возвращение к нормальной коммуникации, появление возможности снять телефонную трубку и говорить друг с другом. Обеспечение нашим военным возможности поддерживать контакты», — рассказал Байден то, чего он хочет добиться от встречи с Си Цзиньпином. Трансляция велась на официальном аккаунте Байдена в X. Встреча президента США и лидера Китая может произойти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет Сан-Франциско. Life со ссылкой на экспертов пишет, что Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать тайваньский вопрос, конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке. Также есть предположения, что визит председателя Си и президента Байдена в Сан-Франциско закончится договором о поставках Boeing 737 Max.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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