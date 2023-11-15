В Госдуме раскрыли, когда маткапитал увеличится до 1 млн рублей

Депутат Бессараб спрогнозировала повышение маткаптала до 1 млн руб к 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, монеты, рубль, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
Материнский каптал увеличивается в соответствии с инфляцией Фото:

К 2026 году материнский капитал в России, согласно прогнозу, будет увеличен до одного миллиона рублей. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«С 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч на второго ребенка. <…> В 2026 году, исходя из прогноза, маткапитал на первого ребенка может превысить один миллион рублей», — рассказала Светлана Бессараб в разговоре с «Лента.ру».

По словам депутата, материнский каптал увеличивается с каждым годом в соответствии с текущей инфляцией в стране. Также она напомнила, что у многодетных семей есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей.

Материнский капитал может быть увеличен, если у семьи остались неиспользованные его остатки. Это происходит из-за ежегодной индексации, в связи с которой увеличивается и неизрасходованная часть. URA.RU сообщало, как узнать остаток капитала. В СПЧ также осудили идею об ограничении материнского капитала, передает РАПСИ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К 2026 году материнский капитал в России, согласно прогнозу, будет увеличен до одного миллиона рублей. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. «С 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч на второго ребенка. <…> В 2026 году, исходя из прогноза, маткапитал на первого ребенка может превысить один миллион рублей», — рассказала Светлана Бессараб в разговоре с «Лента.ру». По словам депутата, материнский каптал увеличивается с каждым годом в соответствии с текущей инфляцией в стране. Также она напомнила, что у многодетных семей есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. Материнский капитал может быть увеличен, если у семьи остались неиспользованные его остатки. Это происходит из-за ежегодной индексации, в связи с которой увеличивается и неизрасходованная часть. URA.RU сообщало, как узнать остаток капитала. В СПЧ также осудили идею об ограничении материнского капитала, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...