В Госдуме раскрыли, когда маткапитал увеличится до 1 млн рублей

Депутат Бессараб спрогнозировала повышение маткаптала до 1 млн руб к 2026 году

15 ноября 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Материнский каптал увеличивается в соответствии с инфляцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К 2026 году материнский капитал в России, согласно прогнозу, будет увеличен до одного миллиона рублей. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. «С 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч на второго ребенка. <…> В 2026 году, исходя из прогноза, маткапитал на первого ребенка может превысить один миллион рублей», — рассказала Светлана Бессараб в разговоре с «Лента.ру». По словам депутата, материнский каптал увеличивается с каждым годом в соответствии с текущей инфляцией в стране. Также она напомнила, что у многодетных семей есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. Материнский капитал может быть увеличен, если у семьи остались неиспользованные его остатки. Это происходит из-за ежегодной индексации, в связи с которой увеличивается и неизрасходованная часть. URA.RU сообщало, как узнать остаток капитала. В СПЧ также осудили идею об ограничении материнского капитала, передает РАПСИ.

К 2026 году материнский капитал в России, согласно прогнозу, будет увеличен до одного миллиона рублей. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. «С 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч на второго ребенка. <…> В 2026 году, исходя из прогноза, маткапитал на первого ребенка может превысить один миллион рублей», — рассказала Светлана Бессараб в разговоре с «Лента.ру». По словам депутата, материнский каптал увеличивается с каждым годом в соответствии с текущей инфляцией в стране. Также она напомнила, что у многодетных семей есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. Материнский капитал может быть увеличен, если у семьи остались неиспользованные его остатки. Это происходит из-за ежегодной индексации, в связи с которой увеличивается и неизрасходованная часть. URA.RU сообщало, как узнать остаток капитала. В СПЧ также осудили идею об ограничении материнского капитала, передает РАПСИ.