19 ноября 2023

На выборах в Аргентине победил противник вступления страны в БРИКС Милей

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Заседание областной думы. Курган, чиновники, совещание, выбор, заседание, электронное голосование, монитор, депутат
Официальные итоги голосования в Аргентине еще неизвестны Фото:

Победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей, ранее выступающий против вступления страны в БРИКС. Об этом сообщает кандидат от правящей партии Серхио Масса.

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«Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие 4 года», — сказал Масса, передает РИА Новости.

Масса сделал заявление о якобы победе Милей до объявления официальных результатов голосования. Милей выступил против вступления страны в БРИКС в начале 2024 года, напоминает MK.RU. Также он обещал ввести санкции против РФ, если станет президентом.

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Победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей, ранее выступающий против вступления страны в БРИКС. Об этом сообщает кандидат от правящей партии Серхио Масса. «Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие 4 года», — сказал Масса, передает РИА Новости. Масса сделал заявление о якобы победе Милей до объявления официальных результатов голосования. Милей выступил против вступления страны в БРИКС в начале 2024 года, напоминает MK.RU. Также он обещал ввести санкции против РФ, если станет президентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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