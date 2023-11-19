На выборах в Аргентине победил противник вступления страны в БРИКС Милей

Победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей, ранее выступающий против вступления страны в БРИКС. Об этом сообщает кандидат от правящей партии Серхио Масса.
«Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие 4 года», — сказал Масса, передает РИА Новости.
Масса сделал заявление о якобы победе Милей до объявления официальных результатов голосования. Милей выступил против вступления страны в БРИКС в начале 2024 года, напоминает
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