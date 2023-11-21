Экономист раскрыл, до каких пределов упадет доллар

Экономист Гамза: доллар упадет ниже 88 рублей
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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Владимир Гамза сообщил, что укрепление рубля может плохо сказаться на экономике Фото:

Доллар может упасть ниже 88 рублей. Об этом сообщил председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза. По его словам, укрепление рубля может привести к рискам в экономике.

«Скорее всего, курс валюты будет снижаться, а рубль будет укрепляться. Объем накопленной валюты, который был у предприятий, постепенно иссякнет — ее придется продать», — заявил Гамза в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что объем валюты уменьшится, а курс будет зависеть от внешней торговли.

По словам эксперта, укрепление может плохо сказаться на экономике. «Возможны отрицательные эффекты и для экспортеров, и для бюджета», — заявил Гамза.

Ранее впервые с 30 июня текущего года курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 88 рублей. Эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский сообщил, что цены на импортную технику резко уменьшатся к зиме, когда рубль пройдет очередной этап укрепления по отношению к доллару и евро.

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Доллар может упасть ниже 88 рублей. Об этом сообщил председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза. По его словам, укрепление рубля может привести к рискам в экономике. «Скорее всего, курс валюты будет снижаться, а рубль будет укрепляться. Объем накопленной валюты, который был у предприятий, постепенно иссякнет — ее придется продать», — заявил Гамза в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что объем валюты уменьшится, а курс будет зависеть от внешней торговли. По словам эксперта, укрепление может плохо сказаться на экономике. «Возможны отрицательные эффекты и для экспортеров, и для бюджета», — заявил Гамза. Ранее впервые с 30 июня текущего года курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 88 рублей. Эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский сообщил, что цены на импортную технику резко уменьшатся к зиме, когда рубль пройдет очередной этап укрепления по отношению к доллару и евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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