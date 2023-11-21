Экономист раскрыл, до каких пределов упадет доллар

Экономист Гамза: доллар упадет ниже 88 рублей

21 ноября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Владимир Гамза сообщил, что укрепление рубля может плохо сказаться на экономике Фото: Анна Майорова © URA.RU Доллар может упасть ниже 88 рублей. Об этом сообщил председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза. По его словам, укрепление рубля может привести к рискам в экономике. «Скорее всего, курс валюты будет снижаться, а рубль будет укрепляться. Объем накопленной валюты, который был у предприятий, постепенно иссякнет — ее придется продать», — заявил Гамза в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что объем валюты уменьшится, а курс будет зависеть от внешней торговли. По словам эксперта, укрепление может плохо сказаться на экономике. «Возможны отрицательные эффекты и для экспортеров, и для бюджета», — заявил Гамза. Ранее впервые с 30 июня текущего года курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 88 рублей. Эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский сообщил, что цены на импортную технику резко уменьшатся к зиме, когда рубль пройдет очередной этап укрепления по отношению к доллару и евро.

Доллар может упасть ниже 88 рублей. Об этом сообщил председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза. По его словам, укрепление рубля может привести к рискам в экономике. «Скорее всего, курс валюты будет снижаться, а рубль будет укрепляться. Объем накопленной валюты, который был у предприятий, постепенно иссякнет — ее придется продать», — заявил Гамза в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что объем валюты уменьшится, а курс будет зависеть от внешней торговли. По словам эксперта, укрепление может плохо сказаться на экономике. «Возможны отрицательные эффекты и для экспортеров, и для бюджета», — заявил Гамза. Ранее впервые с 30 июня текущего года курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки в 88 рублей. Эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский сообщил, что цены на импортную технику резко уменьшатся к зиме, когда рубль пройдет очередной этап укрепления по отношению к доллару и евро.