Армения и Латвия стали крупнейшими поставщиками виски в Россию

26 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

За год Латвия нарастила импорт виски в РФ в шесть раз Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Армения вошла в пятерку крупнейших импортеров виски в Россию за этот год, а Латвия возглавила этот рейтинг. Такие выводы делают журналисты, изучив статистику крупнейших поставщиков этого напитка. «Армения в этом году вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию, поднявшись с шестого на пятое место с объемом в 5,6 миллиона долларов. <…> Львиная доля всего объема вновь пришлась на Латвию: прибалтийская республика отгрузила продукции на 190,6 миллиона долларов. Отмечается, что поставки виски латвийской страной выросли за прошлый год более, чем в шесть раз. Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил, что Латвия, несмотря на антироссийские санкции, поставляет алкоголь по тем же логистическим цепочкам, что и до введения ограничительных мер. Только теперь, с целью обезопасить себя, поставщики указывают в документах Прибалтику конечной точкой. В пятерку крупнейших поставщиков виски в Россию также вошли Великобритания, Франция и Литва. Страны Запада начали активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В том числе и Латвия. В начале этого года МИД страны потребовал от российского посла покинуть страну. В Латвии также неоднократно сносили советские памятники и выражали враждебную политику в адрес РФ. Отношения между Арменией и Россией также являются напряженными в настоящий момент. Тем не менее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что считает РФ дружественной страной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армения вошла в пятерку крупнейших импортеров виски в Россию за этот год, а Латвия возглавила этот рейтинг. Такие выводы делают журналисты, изучив статистику крупнейших поставщиков этого напитка. «Армения в этом году вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию, поднявшись с шестого на пятое место с объемом в 5,6 миллиона долларов. <…> Львиная доля всего объема вновь пришлась на Латвию: прибалтийская республика отгрузила продукции на 190,6 миллиона долларов. Отмечается, что поставки виски латвийской страной выросли за прошлый год более, чем в шесть раз. Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил, что Латвия, несмотря на антироссийские санкции, поставляет алкоголь по тем же логистическим цепочкам, что и до введения ограничительных мер. Только теперь, с целью обезопасить себя, поставщики указывают в документах Прибалтику конечной точкой. В пятерку крупнейших поставщиков виски в Россию также вошли Великобритания, Франция и Литва. Страны Запада начали активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В том числе и Латвия. В начале этого года МИД страны потребовал от российского посла покинуть страну. В Латвии также неоднократно сносили советские памятники и выражали враждебную политику в адрес РФ. Отношения между Арменией и Россией также являются напряженными в настоящий момент. Тем не менее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что считает РФ дружественной страной.