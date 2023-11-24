Пашинян: Армения считает Россию дружественной страной

Армения считала и продолжает считать Россию дружественным государством. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.
«Мы считали и считаем Россию дружественной страной», — сказал Никол Пашинян в ходе прямой линии. Трансляция проходит на youtube-канале издания Armenpress. Глава правительства Армении также заявил, что Ереван будет делать все, чтобы отношения с Москвой строились на взаимном уважении.
Отношения России и Армении сильно ухудшились после того, как Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах. Ереван обвинил Москву в том, что она не выполнила обязательства по защите региона. Таем не менее недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российская сторона продолжает считать Армению своим союзником.
Армения считала и продолжает считать Россию дружественным государством. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян. «Мы считали и считаем Россию дружественной страной», — сказал Никол Пашинян в ходе прямой линии. Трансляция проходит на youtube-канале издания Armenpress. Глава правительства Армении также заявил, что Ереван будет делать все, чтобы отношения с Москвой строились на взаимном уважении. Отношения России и Армении сильно ухудшились после того, как Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах. Ереван обвинил Москву в том, что она не выполнила обязательства по защите региона. Таем не менее недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российская сторона продолжает считать Армению своим союзником.