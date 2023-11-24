Пашинян: Армения считает Россию дружественной страной

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Михаил Мишустин на саммите ЕАЭС. Сочи, российский флаг, флаг россии, флаг армении, армянский флаг
Армения считает Россию дружественной страной, сказал Никол Пашинян Фото:

Армения считала и продолжает считать Россию дружественным государством. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы считали и считаем Россию дружественной страной», — сказал Никол Пашинян в ходе прямой линии. Трансляция проходит на youtube-канале издания Armenpress. Глава правительства Армении также заявил, что Ереван будет делать все, чтобы отношения с Москвой строились на взаимном уважении.

Отношения России и Армении сильно ухудшились после того, как Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах. Ереван обвинил Москву в том, что она не выполнила обязательства по защите региона. Таем не менее недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российская сторона продолжает считать Армению своим союзником.

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Армения считала и продолжает считать Россию дружественным государством. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян. «Мы считали и считаем Россию дружественной страной», — сказал Никол Пашинян в ходе прямой линии. Трансляция проходит на youtube-канале издания Armenpress. Глава правительства Армении также заявил, что Ереван будет делать все, чтобы отношения с Москвой строились на взаимном уважении. Отношения России и Армении сильно ухудшились после того, как Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах. Ереван обвинил Москву в том, что она не выполнила обязательства по защите региона. Таем не менее недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российская сторона продолжает считать Армению своим союзником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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