Росавтодор объяснил главную загадку дорог России

Росавтодор: класть асфальт в легкий дождь и снег допустимо

27 ноября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Качественная укладка асфальта в морозную погоду возможна благодаря современным технологиям Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Современные технологии могут обеспечить высокое качество дорожного покрытия даже во время снегопада, дождя или температуре до минус 10 градусов. Так Росавтодор ответил на вопрос россиян, зачем дорожники кладут асфальт в минусовую температуру и при осадках, считая, что из-за этого снижается качество. «На мокрую поверхность асфальтобетонную смесь укладывать, конечно, нельзя. Влага быстро охлаждает рыхлую смесь и препятствует прочному сцеплению слоев. Но благодаря последним достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже в слабый мороз. Проводить работы можно во время моросящего дождя и при температуре до минус 10 градусов», — рассказали NEWS.ru в Росавтодоре. Также в ведомстве отметили, что дорожное покрытие нельзя укладывать при отрицательной температуре с ветром скоростью более 6 м/с. При этом можно работать зимой с «теплыми смесями» в случае ликвидации аварии или опасных дефектов. Дорожников, кладущих асфальт в дождь или снег, в последние годы часто обсуждают россияне. Например, жители ЯНАО недавно сетовали на рабочих, которые продолжали ремонт дороги, несмотря на установившийся снежный покров. А в Шадринске пользователи соцсетей смеялись над рабочими, которые укладывают «зимний асфальт». Тогда в мэрии объяснили, что такие дорожные работы допустимы при температуре до -10 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Современные технологии могут обеспечить высокое качество дорожного покрытия даже во время снегопада, дождя или температуре до минус 10 градусов. Так Росавтодор ответил на вопрос россиян, зачем дорожники кладут асфальт в минусовую температуру и при осадках, считая, что из-за этого снижается качество. «На мокрую поверхность асфальтобетонную смесь укладывать, конечно, нельзя. Влага быстро охлаждает рыхлую смесь и препятствует прочному сцеплению слоев. Но благодаря последним достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже в слабый мороз. Проводить работы можно во время моросящего дождя и при температуре до минус 10 градусов», — рассказали NEWS.ru в Росавтодоре. Также в ведомстве отметили, что дорожное покрытие нельзя укладывать при отрицательной температуре с ветром скоростью более 6 м/с. При этом можно работать зимой с «теплыми смесями» в случае ликвидации аварии или опасных дефектов. Дорожников, кладущих асфальт в дождь или снег, в последние годы часто обсуждают россияне. Например, жители ЯНАО недавно сетовали на рабочих, которые продолжали ремонт дороги, несмотря на установившийся снежный покров. А в Шадринске пользователи соцсетей смеялись над рабочими, которые укладывают «зимний асфальт». Тогда в мэрии объяснили, что такие дорожные работы допустимы при температуре до -10 градусов.