AJ: ЦАХАЛ обстрелял лагерь для беженцев в Газе, погибли 90 человек

Более 90 человек погибли в результате израильского обстрела лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа в воскресенье 17 декабря. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава.
«Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются, а число погибших под завалами увеличивается. В результате бомбардировки лагеря Джабалия в воскресенье 17 декабря погибли 90 человек», — говорится в сообщении
Израильский посол в России Александр Бен Цви назвал условие прекращения огня в секторе Газа. Режим прекращения огня в секторе Газа может восстановиться, если палестинское движение ХАМАС откажется от «военных дел». Если ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить, уверен посол.
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