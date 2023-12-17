17 декабря 2023

AJ: ЦАХАЛ обстрелял лагерь для беженцев в Газе, погибли 90 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, военный, stock, цахал
Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Более 90 человек погибли в результате израильского обстрела лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа в воскресенье 17 декабря. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава.

«Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются, а число погибших под завалами увеличивается. В результате бомбардировки лагеря Джабалия в воскресенье 17 декабря погибли 90 человек», — говорится в сообщении телеканала.

Израильский посол в России Александр Бен Цви назвал условие прекращения огня в секторе Газа. Режим прекращения огня в секторе Газа может восстановиться, если палестинское движение ХАМАС откажется от «военных дел». Если ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить, уверен посол.

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Более 90 человек погибли в результате израильского обстрела лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа в воскресенье 17 декабря. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава. «Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются, а число погибших под завалами увеличивается. В результате бомбардировки лагеря Джабалия в воскресенье 17 декабря погибли 90 человек», — говорится в сообщении телеканала. Израильский посол в России Александр Бен Цви назвал условие прекращения огня в секторе Газа. Режим прекращения огня в секторе Газа может восстановиться, если палестинское движение ХАМАС откажется от «военных дел». Если ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить, уверен посол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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