AJ: ЦАХАЛ обстрелял лагерь для беженцев в Газе, погибли 90 человек

18 декабря 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Более 90 человек погибли в результате израильского обстрела лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа в воскресенье 17 декабря. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава. «Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются, а число погибших под завалами увеличивается. В результате бомбардировки лагеря Джабалия в воскресенье 17 декабря погибли 90 человек», — говорится в сообщении телеканала . Израильский посол в России Александр Бен Цви назвал условие прекращения огня в секторе Газа. Режим прекращения огня в секторе Газа может восстановиться, если палестинское движение ХАМАС откажется от «военных дел». Если ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить, уверен посол.

Более 90 человек погибли в результате израильского обстрела лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа в воскресенье 17 декабря. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава. «Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются, а число погибших под завалами увеличивается. В результате бомбардировки лагеря Джабалия в воскресенье 17 декабря погибли 90 человек», — говорится в сообщении телеканала. Израильский посол в России Александр Бен Цви назвал условие прекращения огня в секторе Газа. Режим прекращения огня в секторе Газа может восстановиться, если палестинское движение ХАМАС откажется от «военных дел». Если ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить, уверен посол.