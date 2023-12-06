Израильский посол назвал условие прекращения огня в секторе Газа

Посол Израиля: огонь в Газе прекратится, если ХАМАС откажется от военных дел
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Посол Израиля предложил ХАМАС отказаться от военных дел Фото:

Режим прекращения огня в секторе Газа может восстановиться, если палестинское движение ХАМАС откажется от «военных дел». Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Если, например, ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить. Но пока что, к сожалению, они отказываются от этого», — заявил Бен Цви ТАСС, отвечая на вопрос о возвращении к режиму прекращения огня. Он отметил, что военная операция будет продолжаться, пока в ХАМАС не поймут, что им невыгодно это делать.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 1 декабря движение ХАМАС нарушило перемирие. В ответ на это ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. К активным боевым действиям израильские войска перешли уже 3 декабря.

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Режим прекращения огня в секторе Газа может восстановиться, если палестинское движение ХАМАС откажется от «военных дел». Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Если, например, ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить. Но пока что, к сожалению, они отказываются от этого», — заявил Бен Цви ТАСС, отвечая на вопрос о возвращении к режиму прекращения огня. Он отметил, что военная операция будет продолжаться, пока в ХАМАС не поймут, что им невыгодно это делать. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 1 декабря движение ХАМАС нарушило перемирие. В ответ на это ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. К активным боевым действиям израильские войска перешли уже 3 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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