Израильский посол назвал условие прекращения огня в секторе Газа

Посол Израиля: огонь в Газе прекратится, если ХАМАС откажется от военных дел

06 декабря 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Посол Израиля предложил ХАМАС отказаться от военных дел Фото: Министерство обороны Израиля Режим прекращения огня в секторе Газа может восстановиться, если палестинское движение ХАМАС откажется от «военных дел». Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Если, например, ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить. Но пока что, к сожалению, они отказываются от этого», — заявил Бен Цви ТАСС, отвечая на вопрос о возвращении к режиму прекращения огня. Он отметил, что военная операция будет продолжаться, пока в ХАМАС не поймут, что им невыгодно это делать. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 1 декабря движение ХАМАС нарушило перемирие. В ответ на это ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. К активным боевым действиям израильские войска перешли уже 3 декабря.

Режим прекращения огня в секторе Газа может восстановиться, если палестинское движение ХАМАС откажется от «военных дел». Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Если, например, ХАМАС освободит всех заложников и решит, что он больше не занимается военными делами, то тогда будет о чем говорить. Но пока что, к сожалению, они отказываются от этого», — заявил Бен Цви ТАСС, отвечая на вопрос о возвращении к режиму прекращения огня. Он отметил, что военная операция будет продолжаться, пока в ХАМАС не поймут, что им невыгодно это делать. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 1 декабря движение ХАМАС нарушило перемирие. В ответ на это ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. К активным боевым действиям израильские войска перешли уже 3 декабря.