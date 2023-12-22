Девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории

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Девять детей детского лагеря «Юность» в Евпатории отправили в больницу. У восьми из них диагностировали гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ, сообщили в Минздраве Республики Крым.
«Осмотрен 31 ребенок из детского лагеря „Юность“. Из них госпитализированы девять детей: восемь с гастроэнтероколитом и один с ОРЗ», — заявили в ведомстве.
Детей госпитализировали из-за отравления водой. В лагере начали жаловаться на плохое самочувствие и рвоту, персонал учреждения давал детям активированный уголь.
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