Происшествия Девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории 23 декабря 2023 в 00:05 Размер текста - 17 + . Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девять детей детского лагеря «Юность» в Евпатории отправили в больницу. У восьми из них диагностировали гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ, сообщили в Минздраве Республики Крым. «Осмотрен 31 ребенок из детского лагеря „Юность“. Из них госпитализированы девять детей: восемь с гастроэнтероколитом и один с ОРЗ», — заявили в ведомстве. Детей госпитализировали из-за отравления водой. В лагере начали жаловаться на плохое самочувствие и рвоту, персонал учреждения давал детям активированный уголь. Девять детей детского лагеря «Юность» в Евпатории отправили в больницу. У восьми из них диагностировали гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ, сообщили в Минздраве Республики Крым. «Осмотрен 31 ребенок из детского лагеря „Юность“. Из них госпитализированы девять детей: восемь с гастроэнтероколитом и один с ОРЗ», — заявили в ведомстве. Детей госпитализировали из-за отравления водой. В лагере начали жаловаться на плохое самочувствие и рвоту, персонал учреждения давал детям активированный уголь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям