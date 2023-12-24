Происшествия Жители Тюмени обеспокоены вспышками и взрывами 25 декабря 2023 в 04:51 Размер текста - 17 + Страшные вспышки и взрывы раздаются в некоторых районах Тюмени (архивное фото) Фото: U.S. Army / Sgt. Henry Villarama Жители Тюмени обеспокоены страшными вспышками и взрывами в некоторых районах города. Они написали об этом в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте. «Здравствуйте, предупредите или спросите, возле ММС идут вспышки и взрывы, на фейерверки не похоже», — написала пост жительница города. Никос Ходкевич добавил в комментариях, что сильные хлопки слышны и возле моста Влюбленных, а Лиана Масямова рассказала о том, что это происходит и в Казарово. Горожане говорят, что «жуткие звуки» и вспышки повторяются в разное время. URA.RU направило запрос в МВД России по тюменской области. Ответ ожидается. Жители Тюмени обеспокоены страшными вспышками и взрывами в некоторых районах города. Они написали об этом в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте. «Здравствуйте, предупредите или спросите, возле ММС идут вспышки и взрывы, на фейерверки не похоже», — написала пост жительница города. Никос Ходкевич добавил в комментариях, что сильные хлопки слышны и возле моста Влюбленных, а Лиана Масямова рассказала о том, что это происходит и в Казарово. Горожане говорят, что «жуткие звуки» и вспышки повторяются в разное время. URA.RU направило запрос в МВД России по тюменской области. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям