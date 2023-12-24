24 декабря 2023

Жители Тюмени обеспокоены вспышками и взрывами

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв. stock, дым, вспышка, взрыв,  stock
Страшные вспышки и взрывы раздаются в некоторых районах Тюмени (архивное фото) Фото:

Жители Тюмени обеспокоены страшными вспышками и взрывами в некоторых районах города. Они написали об этом в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте.

«Здравствуйте, предупредите или спросите, возле ММС идут вспышки и взрывы, на фейерверки не похоже», — написала пост жительница города. Никос Ходкевич добавил в комментариях, что сильные хлопки слышны и возле моста Влюбленных, а Лиана Масямова рассказала о том, что это происходит и в Казарово.

Горожане говорят, что «жуткие звуки» и вспышки повторяются в разное время. URA.RU направило запрос в МВД России по тюменской области. Ответ ожидается.

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Жители Тюмени обеспокоены страшными вспышками и взрывами в некоторых районах города. Они написали об этом в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте. «Здравствуйте, предупредите или спросите, возле ММС идут вспышки и взрывы, на фейерверки не похоже», — написала пост жительница города. Никос Ходкевич добавил в комментариях, что сильные хлопки слышны и возле моста Влюбленных, а Лиана Масямова рассказала о том, что это происходит и в Казарово. Горожане говорят, что «жуткие звуки» и вспышки повторяются в разное время. URA.RU направило запрос в МВД России по тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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