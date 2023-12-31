Власти Севастополя предупредили о провокациях ВСУ на Новый год

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В новогоднюю ночь ВСУ могут атаковать Севастополь, предупредил Михаил Развожаев Фото:
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ВСУ, скорее всего, в новогоднюю ночь и в последующие дни будут предпринимать попытки атаковать Севастополь, не исключены и информационные провокации. Об этом сообщил губернатор субъекта Михаил Развожаев.

«В эту ночь и в ближайшие дни укронацисты могут и, скорее всего, будут предпринимать попытки атаки на Севастополь и устраивать различные провокации, в том числе, и информационные», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он также призвал всех жителей Севастополя не находится на открытой местности без необходимости.

Губернатор настаивает, чтобы севастопольцы отказались от запуска фейерверков. Дело в том, что они могут создать ложные цели и помешать работе ПВО.

В Севастополе 31 декабря два раза за день звучала воздушная тревога. Днем был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

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ВСУ, скорее всего, в новогоднюю ночь и в последующие дни будут предпринимать попытки атаковать Севастополь, не исключены и информационные провокации. Об этом сообщил губернатор субъекта Михаил Развожаев. «В эту ночь и в ближайшие дни укронацисты могут и, скорее всего, будут предпринимать попытки атаки на Севастополь и устраивать различные провокации, в том числе, и информационные», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он также призвал всех жителей Севастополя не находится на открытой местности без необходимости. Губернатор настаивает, чтобы севастопольцы отказались от запуска фейерверков. Дело в том, что они могут создать ложные цели и помешать работе ПВО. В Севастополе 31 декабря два раза за день звучала воздушная тревога. Днем был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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