Минобороны РФ: над Петропавловкой произошел внештатный сход боеприпаса

Аварийный сход боеприпаса произошел в Острогожском районе Воронежской области. Пострадавших в ходе инцидента нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«При выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет», — уточнили в военном ведомстве. По факту происшествия проводится расследование, на месте работает комиссия по оценке ущерба. В результате схода боеприпаса были повреждены шесть домов.
Очевидцы сообщали о взрывах в Петропавловке. По их словам, была повреждена целая улица. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что на месте происшествия работает оперативная группа. Жителей поселка перевозят в места временного размещения.
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