Минобороны РФ: над Петропавловкой произошел внештатный сход боеприпаса

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, руины, днр, разрушения, зачистка, последствия взрыва, волноваха
Разрушено несколько домов (архивное фото) Фото:

Аварийный сход боеприпаса произошел в Острогожском районе Воронежской области. Пострадавших в ходе инцидента нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет», — уточнили в военном ведомстве. По факту происшествия проводится расследование, на месте работает комиссия по оценке ущерба. В результате схода боеприпаса были повреждены шесть домов.

Очевидцы сообщали о взрывах в Петропавловке. По их словам, была повреждена целая улица. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что на месте происшествия работает оперативная группа. Жителей поселка перевозят в места временного размещения.

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Аварийный сход боеприпаса произошел в Острогожском районе Воронежской области. Пострадавших в ходе инцидента нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «При выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет», — уточнили в военном ведомстве. По факту происшествия проводится расследование, на месте работает комиссия по оценке ущерба. В результате схода боеприпаса были повреждены шесть домов. Очевидцы сообщали о взрывах в Петропавловке. По их словам, была повреждена целая улица. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что на месте происшествия работает оперативная группа. Жителей поселка перевозят в места временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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