Российские эко-активисты заручились поддержкой фонда Путина

13 января 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Илья Чукалин прокомментировал агентству URA.RU интерес власти к экологическим проектам НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU После ухода из России иностранных НКО, занимающихся эко-повесткой, тема экологии в стране не угасла, а продолжила развиваться. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин во время подведения итогов первого в этом году конкурса президентских грантов. По его словам, «зеленая повестка» традиционно пользуется популярностью у российских некоммерческих организаций. «Это направление очень востребовано несмотря на то, что какие-то организации иностранные ушли, но все проекты реализуются. Изначально было несколько больших проектов, в том числе на Дальнем Востоке, которые финансирует российский частный бизнес, и он продолжает выделять средства на экологические проекты. Мы видим, что их объем финансирования намного превосходит государственный», — заявил Чукалин, добавив, что эко-повестка сейчас «находится в векторе особого внимания». В первом грантовом конкурсе 2024 года из 469 проектов по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» 77 получили средства на реализацию. Это больше, чем годом ранее, — в первом конкурсе 2023 года победителями стали 68 эко-проектов. Обладателем самого крупного гранта в этом направлении стал Пензенский региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» (8,8 млн рублей). Ранее эксперты поделились мнением с URA.RU, что в текущем году эко-повестка будет одной из ключевых. Политолог Никита Ляховецкий пояснил, что это связано с тем, что вопросы безопасности и сохранения биоразнообразия, уникальной флоры и фауны России находятся в зоне внимания президента. Он отметил, что встреча Владимира Путина с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и его поездка на Чукотку в первые рабочие дни 2024 года, подчеркивает важность российской эко-повестки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После ухода из России иностранных НКО, занимающихся эко-повесткой, тема экологии в стране не угасла, а продолжила развиваться. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин во время подведения итогов первого в этом году конкурса президентских грантов. По его словам, «зеленая повестка» традиционно пользуется популярностью у российских некоммерческих организаций. «Это направление очень востребовано несмотря на то, что какие-то организации иностранные ушли, но все проекты реализуются. Изначально было несколько больших проектов, в том числе на Дальнем Востоке, которые финансирует российский частный бизнес, и он продолжает выделять средства на экологические проекты. Мы видим, что их объем финансирования намного превосходит государственный», — заявил Чукалин, добавив, что эко-повестка сейчас «находится в векторе особого внимания». В первом грантовом конкурсе 2024 года из 469 проектов по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» 77 получили средства на реализацию. Это больше, чем годом ранее, — в первом конкурсе 2023 года победителями стали 68 эко-проектов. Обладателем самого крупного гранта в этом направлении стал Пензенский региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» (8,8 млн рублей). Ранее эксперты поделились мнением с URA.RU, что в текущем году эко-повестка будет одной из ключевых. Политолог Никита Ляховецкий пояснил, что это связано с тем, что вопросы безопасности и сохранения биоразнообразия, уникальной флоры и фауны России находятся в зоне внимания президента. Он отметил, что встреча Владимира Путина с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и его поездка на Чукотку в первые рабочие дни 2024 года, подчеркивает важность российской эко-повестки.