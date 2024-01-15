«Невской косметике» разрешили поглотить «Хайдженик»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила «Невской косметике» купить 100% акций компании по производству средств для женской гигиены «Хайдженик». Об этом сообщили в самом ФАС.
«ФАС согласовала ходатайства АО «Невская Косметика» о приобретении: 100% голосующих акций АО «Хайдженик» и АО «Олтекс С. А.»; 95,74468% в уставном капитале ООО «Мосмек Инвест», — передает служба в своем telegram-канале. Сообщение опубликовано на официальном сайте ФАС. В службе отметили, что продажа активов не ограничит конкуренцию на рынке производства гигиенической продукции.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила «Невской косметике» купить 100% акций компании по производству средств для женской гигиены «Хайдженик». Об этом сообщили в самом ФАС. «ФАС согласовала ходатайства АО «Невская Косметика» о приобретении: 100% голосующих акций АО «Хайдженик» и АО «Олтекс С. А.»; 95,74468% в уставном капитале ООО «Мосмек Инвест», — передает служба в своем telegram-канале. Сообщение опубликовано на официальном сайте ФАС. В службе отметили, что продажа активов не ограничит конкуренцию на рынке производства гигиенической продукции.