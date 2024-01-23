Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности

Во Владивостоке введен режим повышенной готовности
Во Владивостоке объявили о введении режима повышенной готовности из-за сильных ветров. Об этом сообщили в администрации города.
«Во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности», —
Сильный ветер во Владивостоке и Приморье 22 января вызвал снос заборов и отмену внутренних рейсов. Из-за сильных порывов крыша дома упала на припаркованные рядом автомобили. Скорость ветра составляет 20 метров в секунду.
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