Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности

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Вид на Русский мост со стороны бухты Аякс. Владивосток, владивосток, русский мост, бухта аякс
Во Владивостоке введен режим повышенной готовности Фото:

Во Владивостоке объявили о введении режима повышенной готовности из-за сильных ветров. Об этом сообщили в администрации города.

«Во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности», — сообщается в telegram-канале администрации. Там добавили, что сильный ветер нанес значительные повреждения крышам и фасадам зданий.

Сильный ветер во Владивостоке и Приморье 22 января вызвал снос заборов и отмену внутренних рейсов. Из-за сильных порывов крыша дома упала на припаркованные рядом автомобили. Скорость ветра составляет 20 метров в секунду.

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Во Владивостоке объявили о введении режима повышенной готовности из-за сильных ветров. Об этом сообщили в администрации города. «Во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности», — сообщается в telegram-канале администрации. Там добавили, что сильный ветер нанес значительные повреждения крышам и фасадам зданий. Сильный ветер во Владивостоке и Приморье 22 января вызвал снос заборов и отмену внутренних рейсов. Из-за сильных порывов крыша дома упала на припаркованные рядом автомобили. Скорость ветра составляет 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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