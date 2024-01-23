Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности

23 января 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

Во Владивостоке введен режим повышенной готовности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во Владивостоке объявили о введении режима повышенной готовности из-за сильных ветров. Об этом сообщили в администрации города. «Во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности», — сообщается в telegram-канале администрации. Там добавили, что сильный ветер нанес значительные повреждения крышам и фасадам зданий. Сильный ветер во Владивостоке и Приморье 22 января вызвал снос заборов и отмену внутренних рейсов. Из-за сильных порывов крыша дома упала на припаркованные рядом автомобили. Скорость ветра составляет 20 метров в секунду.

Во Владивостоке объявили о введении режима повышенной готовности из-за сильных ветров. Об этом сообщили в администрации города. «Во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности», — сообщается в telegram-канале администрации. Там добавили, что сильный ветер нанес значительные повреждения крышам и фасадам зданий. Сильный ветер во Владивостоке и Приморье 22 января вызвал снос заборов и отмену внутренних рейсов. Из-за сильных порывов крыша дома упала на припаркованные рядом автомобили. Скорость ветра составляет 20 метров в секунду.