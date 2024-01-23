Медведев рассказал о переходе к многополярному миру

23 января 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Медведев предупредил, что переход к многополярному миру не будет быстрым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многополярный мир находится в начале своего становления, большинство стран поддерживает такую конфигурацию сил. Об этом рассказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что роль России в этом процессе — сделать этот процесс быстрым. «Многополярный мир только складывается. Страны, которые представляют большинство, выступают за продвижение устремленной в будущее повестки дня. Наша задача — сделать это в быстром темпе», — заявил Медведев на круглом столе с представителями политических партий АСЕАН. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Медведев отметил, что России приходится преодолевать сопротивление со стороны тех, кто претендует на роль гегемона — со стороны стран Запада. Но он также признает, что страны Африки, Азии и Ближнего Востока все больше тяготеют к независимости.

Многополярный мир находится в начале своего становления, большинство стран поддерживает такую конфигурацию сил. Об этом рассказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что роль России в этом процессе — сделать этот процесс быстрым. «Многополярный мир только складывается. Страны, которые представляют большинство, выступают за продвижение устремленной в будущее повестки дня. Наша задача — сделать это в быстром темпе», — заявил Медведев на круглом столе с представителями политических партий АСЕАН. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Медведев отметил, что России приходится преодолевать сопротивление со стороны тех, кто претендует на роль гегемона — со стороны стран Запада. Но он также признает, что страны Африки, Азии и Ближнего Востока все больше тяготеют к независимости.