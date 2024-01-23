Медведев рассказал о переходе к многополярному миру

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев предупредил, что переход к многополярному миру не будет быстрым Фото:

Многополярный мир находится в начале своего становления, большинство стран поддерживает такую конфигурацию сил. Об этом рассказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что роль России в этом процессе — сделать этот процесс быстрым.

«Многополярный мир только складывается. Страны, которые представляют большинство, выступают за продвижение устремленной в будущее повестки дня. Наша задача — сделать это в быстром темпе», — заявил Медведев на круглом столе с представителями политических партий АСЕАН. Его слова приводит telegram-канал «Единой России».

Медведев отметил, что России приходится преодолевать сопротивление со стороны тех, кто претендует на роль гегемона — со стороны стран Запада. Но он также признает, что страны Африки, Азии и Ближнего Востока все больше тяготеют к независимости.

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Многополярный мир находится в начале своего становления, большинство стран поддерживает такую конфигурацию сил. Об этом рассказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что роль России в этом процессе — сделать этот процесс быстрым. «Многополярный мир только складывается. Страны, которые представляют большинство, выступают за продвижение устремленной в будущее повестки дня. Наша задача — сделать это в быстром темпе», — заявил Медведев на круглом столе с представителями политических партий АСЕАН. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Медведев отметил, что России приходится преодолевать сопротивление со стороны тех, кто претендует на роль гегемона — со стороны стран Запада. Но он также признает, что страны Африки, Азии и Ближнего Востока все больше тяготеют к независимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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