Песков предложил позвонить Зеленскому по поводу катастрофы с Ил-76

25 января 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков предложил узнать о крушении самолета у Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Чтобы узнать мотивы ВСУ, сбивших самолет Ил-76 с пленными украинцами, стоит позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов, как Москва объясняет решение Киева сбить самолет. «[Предлагаю] позвонить в администрацию президента Украины и спросить об этом ее представителей», — сообщил Песков. Его слова приводит ТАСС. По словам Пескова, необходимо международное расследование инцидента. Под ним он имеет в виду «международное расследование преступных действий киевского режима». Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На борту находились 65 пленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. В Кремле заявили, что самолет сбила Украина.

Чтобы узнать мотивы ВСУ, сбивших самолет Ил-76 с пленными украинцами, стоит позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов, как Москва объясняет решение Киева сбить самолет. «[Предлагаю] позвонить в администрацию президента Украины и спросить об этом ее представителей», — сообщил Песков. Его слова приводит ТАСС. По словам Пескова, необходимо международное расследование инцидента. Под ним он имеет в виду «международное расследование преступных действий киевского режима». Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На борту находились 65 пленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. В Кремле заявили, что самолет сбила Украина.