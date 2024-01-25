Песков предложил позвонить Зеленскому по поводу катастрофы с Ил-76

Чтобы узнать мотивы ВСУ, сбивших самолет Ил-76 с пленными украинцами, стоит позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов, как Москва объясняет решение Киева сбить самолет.
«[Предлагаю] позвонить в администрацию президента Украины и спросить об этом ее представителей», — сообщил Песков. Его слова приводит ТАСС.
По словам Пескова, необходимо международное расследование инцидента. Под ним он имеет в виду «международное расследование преступных действий киевского режима».
Ил-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На борту находились 65 пленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. В Кремле заявили, что самолет сбила Украина.
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