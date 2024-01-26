Зеленский раскрыл планы ВСУ на ближайшее время

Зеленский заявил о намерении искать новых партнеров для предоставления снарядов
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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, всу,  stock
Владимир Зеленский обозначил главные цели ВСУ на ближайшее время Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен сконцентрировать действия ВСУ на авдеевском, купянском и южном направлениях. Также Киев будет искать партнеров, готовых передать Украине снаряды.

«Авдеевка, Купянск, юг — все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других. Еще один фокус внимания — снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале.

Также украинский лидер заявил о планах по наращиванию собственного производства вооружения на территории страны. Кроме того, Киев намерен работать над усовершенствованием дронов.

Ранее Зеленский в интервью западной прессе заявил, что в 2024 году ВСУ переключатся на оборону востока Украины. Среди наиболее важных для Киева субъектов: Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Николаев.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен сконцентрировать действия ВСУ на авдеевском, купянском и южном направлениях. Также Киев будет искать партнеров, готовых передать Украине снаряды. «Авдеевка, Купянск, юг — все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других. Еще один фокус внимания — снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале. Также украинский лидер заявил о планах по наращиванию собственного производства вооружения на территории страны. Кроме того, Киев намерен работать над усовершенствованием дронов. Ранее Зеленский в интервью западной прессе заявил, что в 2024 году ВСУ переключатся на оборону востока Украины. Среди наиболее важных для Киева субъектов: Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Николаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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