В мире Украина Зеленский раскрыл планы ВСУ на ближайшее время Зеленский заявил о намерении искать новых партнеров для предоставления снарядов 26 января 2024 в 18:25 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский обозначил главные цели ВСУ на ближайшее время Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен сконцентрировать действия ВСУ на авдеевском, купянском и южном направлениях. Также Киев будет искать партнеров, готовых передать Украине снаряды. «Авдеевка, Купянск, юг — все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других. Еще один фокус внимания — снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале. Также украинский лидер заявил о планах по наращиванию собственного производства вооружения на территории страны. Кроме того, Киев намерен работать над усовершенствованием дронов. Ранее Зеленский в интервью западной прессе заявил, что в 2024 году ВСУ переключатся на оборону востока Украины. Среди наиболее важных для Киева субъектов: Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Николаев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен сконцентрировать действия ВСУ на авдеевском, купянском и южном направлениях. Также Киев будет искать партнеров, готовых передать Украине снаряды. «Авдеевка, Купянск, юг — все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других. Еще один фокус внимания — снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД», — написал Владимир Зеленский у себя в telegram-канале. Также украинский лидер заявил о планах по наращиванию собственного производства вооружения на территории страны. Кроме того, Киев намерен работать над усовершенствованием дронов. Ранее Зеленский в интервью западной прессе заявил, что в 2024 году ВСУ переключатся на оборону востока Украины. Среди наиболее важных для Киева субъектов: Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Николаев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям