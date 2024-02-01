Путин заявил, что нефть останется с человечеством надолго

01 февраля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

По словам Путина, нужно также продолжать развивать альтернативные виды энергии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поговорил со студентом первого курса магистратуры Альметьевского государственного нефтяного института Камилем. Молодой человек заявил, что выбрал место учебы случайно, но ни о чем не жалеет. На это Путин сообщил, что человечеству не уйти от нефти. Об этом он заявил на совещании по строительству современных кампусов в субъектах России. «От углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — заявил Путин на совещании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, он подчеркнул, что это является «медицинским фактом». Глава РФ добавил, что нужно развивать альтернативные виды энергии. Именно этим на данный момент занимаются в стране, также следует продолжать развитие этой сферы в будущем.

Президент РФ Владимир Путин поговорил со студентом первого курса магистратуры Альметьевского государственного нефтяного института Камилем. Молодой человек заявил, что выбрал место учебы случайно, но ни о чем не жалеет. На это Путин сообщил, что человечеству не уйти от нефти. Об этом он заявил на совещании по строительству современных кампусов в субъектах России. «От углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — заявил Путин на совещании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, он подчеркнул, что это является «медицинским фактом». Глава РФ добавил, что нужно развивать альтернативные виды энергии. Именно этим на данный момент занимаются в стране, также следует продолжать развитие этой сферы в будущем.