Путин заявил, что нефть останется с человечеством надолго

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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
По словам Путина, нужно также продолжать развивать альтернативные виды энергии Фото:

Президент РФ Владимир Путин поговорил со студентом первого курса магистратуры Альметьевского государственного нефтяного института Камилем. Молодой человек заявил, что выбрал место учебы случайно, но ни о чем не жалеет. На это Путин сообщил, что человечеству не уйти от нефти. Об этом он заявил на совещании по строительству современных кампусов в субъектах России.

«От углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — заявил Путин на совещании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, он подчеркнул, что это является «медицинским фактом».

Глава РФ добавил, что нужно развивать альтернативные виды энергии. Именно этим на данный момент занимаются в стране, также следует продолжать развитие этой сферы в будущем.

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Президент РФ Владимир Путин поговорил со студентом первого курса магистратуры Альметьевского государственного нефтяного института Камилем. Молодой человек заявил, что выбрал место учебы случайно, но ни о чем не жалеет. На это Путин сообщил, что человечеству не уйти от нефти. Об этом он заявил на совещании по строительству современных кампусов в субъектах России. «От углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — заявил Путин на совещании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, он подчеркнул, что это является «медицинским фактом». Глава РФ добавил, что нужно развивать альтернативные виды энергии. Именно этим на данный момент занимаются в стране, также следует продолжать развитие этой сферы в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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