Развлечения Знаменитости Суд арестовал администратора «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ 02 февраля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 + До 17 марта 2024 года Вячеслав Малахов заключен под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер, основатель группы в соцсети ВКонтакте «Дореволюционный советчик» Вячеслав Малахов был арестован до 17 марта 2024 года из-за публичных призывов, направленных на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Головинского суда Москвы. «Столичный суд отправил под стражу за повторную публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале суда. Ранее правоохранительные органы задержали Малахова в Москве. Причиной стала его публикация в telegram-канале. Блогер, основатель группы в соцсети ВКонтакте «Дореволюционный советчик» Вячеслав Малахов был арестован до 17 марта 2024 года из-за публичных призывов, направленных на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Головинского суда Москвы. «Столичный суд отправил под стражу за повторную публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале суда. Ранее правоохранительные органы задержали Малахова в Москве. Причиной стала его публикация в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям