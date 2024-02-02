Суд арестовал администратора «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ

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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
До 17 марта 2024 года Вячеслав Малахов заключен под стражу Фото:

Блогер, основатель группы в соцсети ВКонтакте «Дореволюционный советчик» Вячеслав Малахов был арестован до 17 марта 2024 года из-за публичных призывов, направленных на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Головинского суда Москвы.

«Столичный суд отправил под стражу за повторную публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале суда.

Ранее правоохранительные органы задержали Малахова в Москве. Причиной стала его публикация в telegram-канале.

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Блогер, основатель группы в соцсети ВКонтакте «Дореволюционный советчик» Вячеслав Малахов был арестован до 17 марта 2024 года из-за публичных призывов, направленных на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Головинского суда Москвы. «Столичный суд отправил под стражу за повторную публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале суда. Ранее правоохранительные органы задержали Малахова в Москве. Причиной стала его публикация в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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