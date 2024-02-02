Суд арестовал администратора «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ

До 17 марта 2024 года Вячеслав Малахов заключен под стражу
Блогер, основатель группы в соцсети ВКонтакте «Дореволюционный советчик» Вячеслав Малахов был арестован до 17 марта 2024 года из-за публичных призывов, направленных на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Головинского суда Москвы.
«Столичный суд отправил под стражу за повторную публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в
Ранее правоохранительные органы задержали Малахова в Москве. Причиной стала его публикация в telegram-канале.
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