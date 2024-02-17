Шольц испугался последствий победы Путина на Украине

Шольц: победа Путина на Украине приведет к дорогостоящим последствиям для ЕС
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Олаф Шольц считает, что победа России на Украине обойдется ЕС дороже, чем помощь Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Победа президента РФ Владимира Путина на Украине обойдется Евросоюзу дорогими последствиями. Об этом высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими во всех сферах», — говорится в сообщении Шольца, опубликованном в соцсети X. Он добавил, что последствия для ЕС обойдутся дороже, чем помощь Украине.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Европа боится, что успех России на спецоперации поставит под угрозу ее собственную безопасность. В материале отмечали, что Москва расширяет свою оборонную промышленность, в то время как Киев сталкивается с растущим дефицитом критически важного оружия. Это приводит к опасениям, что уставшие украинские силы будут вынуждены отступить в ближайшие месяцы, указано в материале.

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Победа президента РФ Владимира Путина на Украине обойдется Евросоюзу дорогими последствиями. Об этом высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими во всех сферах», — говорится в сообщении Шольца, опубликованном в соцсети X. Он добавил, что последствия для ЕС обойдутся дороже, чем помощь Украине. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Европа боится, что успех России на спецоперации поставит под угрозу ее собственную безопасность. В материале отмечали, что Москва расширяет свою оборонную промышленность, в то время как Киев сталкивается с растущим дефицитом критически важного оружия. Это приводит к опасениям, что уставшие украинские силы будут вынуждены отступить в ближайшие месяцы, указано в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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