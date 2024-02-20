Путин рассказал, сколько в России безработных

Путин: безработных в России 460 тысяч человек
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Владимир Путин. Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени», путин владимир
России нужно добиться того, чтобы мигранты соблюдали традиции и законы РФ, заявил Владимир Путин Фото:

Количество безработных граждан в России составляет 460 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что стране нужно сделать многое в сфере трудовой миграции.

«Безработных в России 460 тысяч человек», — сказал Путин на форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что стране необходимо сделать многое в сфере трудовой миграции, поскольку на рынке труда сейчас не хватает 2,5 миллиона человек. Кроме того, по словам президента, России нужно добиться того, чтобы мигранты соблюдали традиции и законы РФ, а также учили русский язык.

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Количество безработных граждан в России составляет 460 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что стране нужно сделать многое в сфере трудовой миграции. «Безработных в России 460 тысяч человек», — сказал Путин на форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что стране необходимо сделать многое в сфере трудовой миграции, поскольку на рынке труда сейчас не хватает 2,5 миллиона человек. Кроме того, по словам президента, России нужно добиться того, чтобы мигранты соблюдали традиции и законы РФ, а также учили русский язык.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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