Путин рассказал, сколько в России безработных

Количество безработных граждан в России составляет 460 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что стране нужно сделать многое в сфере трудовой миграции.
«Безработных в России 460 тысяч человек», — сказал Путин на форуме агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что стране необходимо сделать многое в сфере трудовой миграции, поскольку на рынке труда сейчас не хватает 2,5 миллиона человек. Кроме того, по словам президента, России нужно добиться того, чтобы мигранты соблюдали традиции и законы РФ, а также учили русский язык.
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