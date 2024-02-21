Приморцы пожаловались на «голые попы» на концерте Нюши

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Кубок Гагарина. Чествование. Часть 2. Магнитогорск, нюша, шурочкина анна
Правозащитники возмутились нарядами танцовщиц на выступлении певицы Нюши, пишет Shot Фото:

Выступление певицы Нюши во Владивостоке вызвало возмущение жителей Приморского края. Общественники планируют обратиться в прокуратуру после концерта с участием танцовщиц в трусиках, посчитав такое выступление неуместным для детского праздника.

«После выступления Нюши во Владивостоке пожалуются в прокуратуру. Местных общественников возмутили танцовщицы в трусиках на выступлении в ходе открытия детского праздника», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что один из общественников Максим Чихунов считает, что такое выступление должно быть только для взрослых и уместно в ночных клубах.

Экономист Станислав Красноярский заявляет, что такое выступление может быть рассмотрено как развратные действия и повлечь уголовную ответственность. Однако многие горожане не видят в выступлении Нюши ничего неприемлемого, передали в telegram-канале.

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Выступление певицы Нюши во Владивостоке вызвало возмущение жителей Приморского края. Общественники планируют обратиться в прокуратуру после концерта с участием танцовщиц в трусиках, посчитав такое выступление неуместным для детского праздника. «После выступления Нюши во Владивостоке пожалуются в прокуратуру. Местных общественников возмутили танцовщицы в трусиках на выступлении в ходе открытия детского праздника», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что один из общественников Максим Чихунов считает, что такое выступление должно быть только для взрослых и уместно в ночных клубах. Экономист Станислав Красноярский заявляет, что такое выступление может быть рассмотрено как развратные действия и повлечь уголовную ответственность. Однако многие горожане не видят в выступлении Нюши ничего неприемлемого, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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