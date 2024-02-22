Американская делегация прибыла на Тайвань

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Делегация прибыла, что продемонстрировать поддержку Тайвани Фото:

Американская делегация прибыла на Тайвань. Об этом сообщил конгрессмен Майк Галлахер.

«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — распространил заявление Галлахера его офис, передает РИА Новости. Конгрессмен прибыл на остров во главе делегации.

Ранее Китай начал военные учения у Тайваня из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тогда Пелоси назвала целью своего визита стремление подтвердить существующий на острове статус-кво.

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Американская делегация прибыла на Тайвань. Об этом сообщил конгрессмен Майк Галлахер. «Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — распространил заявление Галлахера его офис, передает РИА Новости. Конгрессмен прибыл на остров во главе делегации. Ранее Китай начал военные учения у Тайваня из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тогда Пелоси назвала целью своего визита стремление подтвердить существующий на острове статус-кво.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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