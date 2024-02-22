Делегация прибыла, что продемонстрировать поддержку Тайвани Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американская делегация прибыла на Тайвань. Об этом сообщил конгрессмен Майк Галлахер.

«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — распространил заявление Галлахера его офис, передает РИА Новости. Конгрессмен прибыл на остров во главе делегации.

Ранее Китай начал военные учения у Тайваня из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тогда Пелоси назвала целью своего визита стремление подтвердить существующий на острове статус-кво.