FT: Шольц стал «лучшей фигурой на шахматной доске Путина»

FT: перспектива поставок ракет Taurus на Украину стала туманной
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Россия успешно разыграла партию, чтобы запутать Шольца, пишет Financial Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки Германией дальнобойных ракет Taurus Украине оказались под большим вопросом после публикации переговоров немецких военных об атаке на Крымский мост, пишет Financial Times. В статье отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц стал «лучшей фигурой на шахматной доске» президента России Владимира Путина.

«Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии», — приводит газета слова оборонного аналитика из немецкого совета по международным отношениям Кристиана Меллинга.

Официальный представитель христианских демократов по иностранным и оборонным вопросам Иоганн Вадефул добавил, что цель Путина якобы была в том, чтобы «запутать Шольца паутиной намеков и искаженных объяснений». В итоге немецкий канцлер стал «лучшей фигурой на шахматной доске Путина».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких офицеров, обсуждающих атаку на Крымский мост и атаки ракет Taurus Киеву. Politico сообщила, что утечка разговора — «информация без цензуры», которая не была подделана. Bloomberg со ссылкой на источник в НАТО уточняет, что скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву.

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Поставки Германией дальнобойных ракет Taurus Украине оказались под большим вопросом после публикации переговоров немецких военных об атаке на Крымский мост, пишет Financial Times. В статье отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц стал «лучшей фигурой на шахматной доске» президента России Владимира Путина. «Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии», — приводит газета слова оборонного аналитика из немецкого совета по международным отношениям Кристиана Меллинга. Официальный представитель христианских демократов по иностранным и оборонным вопросам Иоганн Вадефул добавил, что цель Путина якобы была в том, чтобы «запутать Шольца паутиной намеков и искаженных объяснений». В итоге немецкий канцлер стал «лучшей фигурой на шахматной доске Путина». Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких офицеров, обсуждающих атаку на Крымский мост и атаки ракет Taurus Киеву. Politico сообщила, что утечка разговора — «информация без цензуры», которая не была подделана. Bloomberg со ссылкой на источник в НАТО уточняет, что скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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