Путин заявил, что в «Крокус Сити Холле» устроили показательную казнь

23 марта 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Террористы безжалостно расстреливали граждан и детей, заявил Владимир Путин Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», устроили показательную казнь. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин. «Преступники устроили показательную казнь, акцию устрашения», — заявил Путин. Он добавил, что террористы безжалостно убивали и расстреливали граждан и детей. Вечером 22 марта произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате чего погибли 133 человека, еще более 100 пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», устроили показательную казнь. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин. «Преступники устроили показательную казнь, акцию устрашения», — заявил Путин. Он добавил, что террористы безжалостно убивали и расстреливали граждан и детей. Вечером 22 марта произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате чего погибли 133 человека, еще более 100 пострадали.