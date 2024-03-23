Путин заявил, что в «Крокус Сити Холле» устроили показательную казнь

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Террористы безжалостно расстреливали граждан и детей, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористы, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», устроили показательную казнь. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин.

«Преступники устроили показательную казнь, акцию устрашения», — заявил Путин. Он добавил, что террористы безжалостно убивали и расстреливали граждан и детей.

Вечером 22 марта произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате чего погибли 133 человека, еще более 100 пострадали.

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Террористы, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», устроили показательную казнь. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин. «Преступники устроили показательную казнь, акцию устрашения», — заявил Путин. Он добавил, что террористы безжалостно убивали и расстреливали граждан и детей. Вечером 22 марта произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате чего погибли 133 человека, еще более 100 пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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