Китай отреагировал на обстрелы Израиля со стороны Ирана

МИД Китая обеспокоился эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
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Иран атаковал Израиль утром 14 апреля Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность после атак Ирана на Израиль. В ведомстве призвали к сдержанности всех участников конфликта на Ближнем Востоке.

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«Китай обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Мы призываем стороны конфликта к сдержанности», — сообщили в МИД Китая. Там также призвали международное сообщество, особенно влиятельные страны, — «сыграть конструктивно роль в обеспечении стабильности в регионе».

Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль. Было запущено 110 ракет типа «земля-земля», 185 дронов и 36 ракет. В Тегеране заявили, что это — ответ Израилю за атаку на посольство Ирана в Сирии 1 апреля. Тогда погибли не менее 13 человек, среди них — семь иранских военных советников, а также шесть сирийцев. Многие европейские страны осудили ответ Ирана.

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Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность после атак Ирана на Израиль. В ведомстве призвали к сдержанности всех участников конфликта на Ближнем Востоке. «Китай обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Мы призываем стороны конфликта к сдержанности», — сообщили в МИД Китая. Там также призвали международное сообщество, особенно влиятельные страны, — «сыграть конструктивно роль в обеспечении стабильности в регионе». Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль. Было запущено 110 ракет типа «земля-земля», 185 дронов и 36 ракет. В Тегеране заявили, что это — ответ Израилю за атаку на посольство Ирана в Сирии 1 апреля. Тогда погибли не менее 13 человек, среди них — семь иранских военных советников, а также шесть сирийцев. Многие европейские страны осудили ответ Ирана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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