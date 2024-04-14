Китай отреагировал на обстрелы Израиля со стороны Ирана

Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность после атак Ирана на Израиль. В ведомстве призвали к сдержанности всех участников конфликта на Ближнем Востоке.
«Китай обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Мы призываем стороны конфликта к сдержанности», — сообщили в МИД Китая. Там также призвали международное сообщество, особенно влиятельные страны, — «сыграть конструктивно роль в обеспечении стабильности в регионе».
Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль. Было запущено 110 ракет типа «земля-земля», 185 дронов и 36 ракет. В Тегеране заявили, что это — ответ Израилю за атаку на посольство Ирана в Сирии 1 апреля. Тогда погибли не менее 13 человек, среди них — семь иранских военных советников, а также шесть сирийцев. Многие европейские страны осудили ответ Ирана.
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