Китай отреагировал на обстрелы Израиля со стороны Ирана

МИД Китая обеспокоился эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

14 апреля 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Иран атаковал Израиль утром 14 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность после атак Ирана на Израиль. В ведомстве призвали к сдержанности всех участников конфликта на Ближнем Востоке. Новость по теме Почему Иран атакует Израиль: причины «Китай обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Мы призываем стороны конфликта к сдержанности», — сообщили в МИД Китая. Там также призвали международное сообщество, особенно влиятельные страны, — «сыграть конструктивно роль в обеспечении стабильности в регионе». Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль. Было запущено 110 ракет типа «земля-земля», 185 дронов и 36 ракет. В Тегеране заявили, что это — ответ Израилю за атаку на посольство Ирана в Сирии 1 апреля. Тогда погибли не менее 13 человек, среди них — семь иранских военных советников, а также шесть сирийцев. Многие европейские страны осудили ответ Ирана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность после атак Ирана на Израиль. В ведомстве призвали к сдержанности всех участников конфликта на Ближнем Востоке. «Китай обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Мы призываем стороны конфликта к сдержанности», — сообщили в МИД Китая. Там также призвали международное сообщество, особенно влиятельные страны, — «сыграть конструктивно роль в обеспечении стабильности в регионе». Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль. Было запущено 110 ракет типа «земля-земля», 185 дронов и 36 ракет. В Тегеране заявили, что это — ответ Израилю за атаку на посольство Ирана в Сирии 1 апреля. Тогда погибли не менее 13 человек, среди них — семь иранских военных советников, а также шесть сирийцев. Многие европейские страны осудили ответ Ирана.