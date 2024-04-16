В Новосибирске избрали первого после отмены прямых выборов мэра

Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов
Мэром Новосибирска избран вице-губернатор области Максим Кудрявцев. За него проголосовало большинство депутатов, пишут СМИ.
«По результатам тайного голосования депутатов горсовета победил Максим Кудрявцев. За него проголосовали 40 депутатов», — сообщает портал NGS.RU. Инаугурация состоится 26 апреля. Прямые выборы мэра города были отменены в 2023 году.
На пост мэра претендовали два человека: Кудрявцев и депутат Игорь Украинцев. Ранее Кудрявцев был депутатом в Госдуму, его избирали в 2016 году. Замгубернатора области он стал в 2022 году.
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