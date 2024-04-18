Генпрокуратура ФРГ сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании немецко-российского гражданина. Он подозревается в шпионаже в пользу России.
«Следственный судья Федерального верховного суда привел в исполнение ордер на арест немецко-российского гражданина Александра И.», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Там добавили, что обвиняемый был задержан 17 апреля.
В немецком городе Байройт были задержаны двое жителей Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Также их обвиняют в подготовке диверсий на территории своей страны. Полиция заявила, что подозреваемые якобы шпионили за базами США и строили планы нападений на маршруты военного транспорта.
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Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании немецко-российского гражданина. Он подозревается в шпионаже в пользу России. «Следственный судья Федерального верховного суда привел в исполнение ордер на арест немецко-российского гражданина Александра И.», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Там добавили, что обвиняемый был задержан 17 апреля. В немецком городе Байройт были задержаны двое жителей Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Также их обвиняют в подготовке диверсий на территории своей страны. Полиция заявила, что подозреваемые якобы шпионили за базами США и строили планы нападений на маршруты военного транспорта.