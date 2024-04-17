В России в 2023 году за госизмену наказали 39 человек

18 апреля 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Суды в 2023 году приговорили 48 человек по статьям о государственной измене и шпионаже Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2023 году российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 39 россиян по статье о государственной измене. Это следует из судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ. «По ст. 275 УК РФ (государственная измена) суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 39 россиян и по ст. 276 УК РФ (шпионаж) — в отношении девяти иностранных граждан. Еще два человека были осуждены по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», — передает данные судебной статистики ТАСС. В 2022 году за госизмену были осуждены 16 человек. Совет Федерации РФ в 2023 году одобрил закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за такое преступление. Также были одобрены поправки, которые вводят наказание в виде лишения свободы до пяти лет за помощь в исполнении решений тех международных организаций, в состав которых РФ не входит. Юрист Алексей Гавришев объяснил, что госизменой считается шпионаж, выдача иностранному государству сведений, являющихся гостайной, переход на сторону противника, а также оказание помощи стране, деятельность которой направлена против РФ, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 39 россиян по статье о государственной измене. Это следует из судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ. «По ст. 275 УК РФ (государственная измена) суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 39 россиян и по ст. 276 УК РФ (шпионаж) — в отношении девяти иностранных граждан. Еще два человека были осуждены по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)», — передает данные судебной статистики ТАСС. В 2022 году за госизмену были осуждены 16 человек. Совет Федерации РФ в 2023 году одобрил закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за такое преступление. Также были одобрены поправки, которые вводят наказание в виде лишения свободы до пяти лет за помощь в исполнении решений тех международных организаций, в состав которых РФ не входит. Юрист Алексей Гавришев объяснил, что госизменой считается шпионаж, выдача иностранному государству сведений, являющихся гостайной, переход на сторону противника, а также оказание помощи стране, деятельность которой направлена против РФ, передает «Царьград».