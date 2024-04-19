Лавров: Запад находится в агонии и истерике

То, что Запад последнее время спекулирует темой нанесения военного поражения России, отражает агонию и истерику. Такого мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что поведение Запада свидетельствует о том, что мир находится в состоянии переорганизации и установления справедливого миропорядка.
«Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», — рассказал Лавров в интервью журналистам. Трансляцию с его речью вела радиостанция Sputnik.
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