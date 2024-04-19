Лавров: Запад находится в агонии и истерике

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Лавров заявил о формировании нового миропорядка Фото:

То, что Запад последнее время спекулирует темой нанесения военного поражения России, отражает агонию и истерику. Такого мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что поведение Запада свидетельствует о том, что мир находится в состоянии переорганизации и установления справедливого миропорядка.

«Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», — рассказал Лавров в интервью журналистам. Трансляцию с его речью вела радиостанция Sputnik.

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То, что Запад последнее время спекулирует темой нанесения военного поражения России, отражает агонию и истерику. Такого мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что поведение Запада свидетельствует о том, что мир находится в состоянии переорганизации и установления справедливого миропорядка. «Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», — рассказал Лавров в интервью журналистам. Трансляцию с его речью вела радиостанция Sputnik.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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