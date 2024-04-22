Песков прокомментировал выход российских миротворцев из Карабаха

Песков: выход миротворцев из Карабаха соответствует текущим реалиям

22 апреля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Выход миротворцев из Карабаха соответствует текущим реалиям, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Выход российских территорий из территории Нагорного Карабаха соответствует текущим реалиям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе», — подчеркнул Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Ранее в Кремле подтвердили, что миротворцы покинули регион. Бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас рассказал корреспонденту URA.RU, что миротворцы будут оправлены в запас. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выход российских территорий из территории Нагорного Карабаха соответствует текущим реалиям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе», — подчеркнул Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Ранее в Кремле подтвердили, что миротворцы покинули регион. Бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас рассказал корреспонденту URA.RU, что миротворцы будут оправлены в запас.