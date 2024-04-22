Песков прокомментировал выход российских миротворцев из Карабаха

Выход российских территорий из территории Нагорного Карабаха соответствует текущим реалиям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе», — подчеркнул Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в Кремле подтвердили, что миротворцы покинули регион. Бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас рассказал корреспонденту URA.RU, что миротворцы будут оправлены в запас.
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