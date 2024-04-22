Песков прокомментировал выход российских миротворцев из Карабаха

Песков: выход миротворцев из Карабаха соответствует текущим реалиям
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, топ
Выход миротворцев из Карабаха соответствует текущим реалиям, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Выход российских территорий из территории Нагорного Карабаха соответствует текущим реалиям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе», — подчеркнул Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Кремле подтвердили, что миротворцы покинули регион. Бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас рассказал корреспонденту URA.RU, что миротворцы будут оправлены в запас.

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Выход российских территорий из территории Нагорного Карабаха соответствует текущим реалиям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе», — подчеркнул Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Ранее в Кремле подтвердили, что миротворцы покинули регион. Бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас рассказал корреспонденту URA.RU, что миротворцы будут оправлены в запас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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