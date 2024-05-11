В Финляндии рассказали о сотрудничестве с Россией по борьбе с мигрантами

Погранслужба Финляндии продолжает работу с РФ по борьбе с мигрантами
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Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, мигранты, топ
Марко Саарекс сообщил, что работа с РФ важна для борьбы Фото:

Финляндская пограничная служба продолжает тесное сотрудничество с РФ для предотвращения незаконного пересечения границы, несмотря на отсутствие инцидентов с марта текущего года. Об этом заявил заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс.

«В Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну нахлынет поток мигрантов — вплоть до нескольких тысяч человек, однако с марта никто не пытался пересечь границу», — заявил Саарекс, его слова передает местная телерадиокомпания. Он подчеркнул важность сотрудничества с Россией, указав на эффективность совместных усилий.

Последний зафиксированный случай нелегального пересечения границы произошел 12 марта, когда был задержан один человек. Майор Яни Миеттинен также подтвердил прохождение сотрудничества с Россией, уточнив, что обмен информацией между странами способствует сокращению числа незаконных пересечений. Тем не менее, в Пограничной службе признают, что угроза все еще существует.

Ранее таможенная служба Финляндии сообщила, что Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии договорились о координированном усилении контроля за выполнением антироссийских санкций. Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что на границе России и Финляндии фиксируются проблемы в работе GPS.

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Финляндская пограничная служба продолжает тесное сотрудничество с РФ для предотвращения незаконного пересечения границы, несмотря на отсутствие инцидентов с марта текущего года. Об этом заявил заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс. «В Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну нахлынет поток мигрантов — вплоть до нескольких тысяч человек, однако с марта никто не пытался пересечь границу», — заявил Саарекс, его слова передает местная телерадиокомпания. Он подчеркнул важность сотрудничества с Россией, указав на эффективность совместных усилий. Последний зафиксированный случай нелегального пересечения границы произошел 12 марта, когда был задержан один человек. Майор Яни Миеттинен также подтвердил прохождение сотрудничества с Россией, уточнив, что обмен информацией между странами способствует сокращению числа незаконных пересечений. Тем не менее, в Пограничной службе признают, что угроза все еще существует. Ранее таможенная служба Финляндии сообщила, что Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии договорились о координированном усилении контроля за выполнением антироссийских санкций. Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что на границе России и Финляндии фиксируются проблемы в работе GPS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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