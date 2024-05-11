В Финляндии рассказали о сотрудничестве с Россией по борьбе с мигрантами

Погранслужба Финляндии продолжает работу с РФ по борьбе с мигрантами

11 мая 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Марко Саарекс сообщил, что работа с РФ важна для борьбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Финляндская пограничная служба продолжает тесное сотрудничество с РФ для предотвращения незаконного пересечения границы, несмотря на отсутствие инцидентов с марта текущего года. Об этом заявил заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс. «В Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну нахлынет поток мигрантов — вплоть до нескольких тысяч человек, однако с марта никто не пытался пересечь границу», — заявил Саарекс, его слова передает местная телерадиокомпания. Он подчеркнул важность сотрудничества с Россией, указав на эффективность совместных усилий. Последний зафиксированный случай нелегального пересечения границы произошел 12 марта, когда был задержан один человек. Майор Яни Миеттинен также подтвердил прохождение сотрудничества с Россией, уточнив, что обмен информацией между странами способствует сокращению числа незаконных пересечений. Тем не менее, в Пограничной службе признают, что угроза все еще существует. Ранее таможенная служба Финляндии сообщила, что Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии договорились о координированном усилении контроля за выполнением антироссийских санкций. Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что на границе России и Финляндии фиксируются проблемы в работе GPS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финляндская пограничная служба продолжает тесное сотрудничество с РФ для предотвращения незаконного пересечения границы, несмотря на отсутствие инцидентов с марта текущего года. Об этом заявил заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс. «В Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну нахлынет поток мигрантов — вплоть до нескольких тысяч человек, однако с марта никто не пытался пересечь границу», — заявил Саарекс, его слова передает местная телерадиокомпания. Он подчеркнул важность сотрудничества с Россией, указав на эффективность совместных усилий. Последний зафиксированный случай нелегального пересечения границы произошел 12 марта, когда был задержан один человек. Майор Яни Миеттинен также подтвердил прохождение сотрудничества с Россией, уточнив, что обмен информацией между странами способствует сокращению числа незаконных пересечений. Тем не менее, в Пограничной службе признают, что угроза все еще существует. Ранее таможенная служба Финляндии сообщила, что Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии договорились о координированном усилении контроля за выполнением антироссийских санкций. Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что на границе России и Финляндии фиксируются проблемы в работе GPS.