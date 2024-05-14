Врач назвала время, за которое безопасно разогревать еду в микроволновке

Разогревать пищу в микроволновой печи безопасно не более минуты. Об этом рассказала врач-эндокринолог Анастасия Гальянова. По ее словам, длительный нагрев снижает количество нутриентов на 40%.
"Время на разогрев также следует ограничить — до минуты", — сказала Гальянова «Газете.Ru». Она добавила, что при длительном нагревании количество нутриентов в пище снижается на 40%.
Кроме того, при нагревании пластика высвобождается огромное количество токсических веществ, предупредила врач. Она рекомендовала использовать для разогрева стеклянную или керамическую посуду, избегая одноразового пластика и контейнеров, которые могут выделять бензол.
Ранее доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что при использовании пластиковой посуды для хранения и разогрева пищи в микроволновой печи важно обращать внимание на маркировку, чтобы избежать вреда для здоровья. По его словам, на безопасной для микроволновки посуде есть маркировка с цифрой «5».
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